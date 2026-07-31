تردید ترامپ درباره صدور مجوز تولید «پاتریوت» در اوکراین

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، ‌اظهار داشت که هنوز در مورد اعطای مجوز به اوکراین برای تولید سامانه‌های موشکی دفاع هوایی پاتریوت «تصمیم نگرفته است».

ترامپ به فایننشال تایمز گفت: «ما در حال بررسی این موضوع هستیم.»

وی افزود که در مورد برداشتن این گام «مطمئن» نیست.

رئیس جمهور آمریکا توضیح داد که «این یک سلاح بسیار خارق‌العاده است و ما باید در مورد اینکه به چه کسی مجوز تولید آن را می‌دهیم، کمی محتاط باشیم. در واقع، ما مجوز تولید تجهیزات را اعطا نمی‌کنیم.»

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