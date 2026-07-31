فایننشال تایمز: ترامپ به دنبال عادیسازی روابط بین اسرائیل و عربستان است
رئیس جمهور آمریکا گفت با ولیعهد عربستان و نخستوزیر اسرائیل درباره عادیسازی روابط دوطرف گفتوگو کرده است.
به گزارش روسیا الیوم، فایننشال تایمز نوشت که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا با «محمد بنسلمان» ولیعهد عربستان و «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر اسرائیل درباره عادیسازی روابط دوطرف گفتوگو کرده است.
ترامپ در گفتوگو با روزنامه «فایننشال تایمز» اعلام کرد که درباره عادیسازی روابط به طور جداگانه با محمد بنسلمان و بنیامین نتانیاهو رایزنی کرده است.
فایننشال تایمز به نقل از ترامپ افزود: «این موضوع با استقبال و ابراز تمایل زیادی از سوی هر دو طرف روبهرو شده و ممکن است تحقق یابد.»