به گزارش روسیا الیوم، فایننشال تایمز نوشت که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا با «محمد بن‌سلمان» ولیعهد عربستان و «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل درباره عادی‌سازی روابط دوطرف گفت‌وگو کرده است.

ترامپ در گفت‌وگو با روزنامه «فایننشال تایمز» اعلام کرد که درباره عادی‌سازی روابط به طور جداگانه با محمد بن‌سلمان و بنیامین نتانیاهو رایزنی کرده است.

فایننشال تایمز به نقل از ترامپ افزود: «این موضوع با استقبال و ابراز تمایل زیادی از سوی هر دو طرف روبه‌رو شده و ممکن است تحقق یابد.»

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