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فایننشال تایمز: ترامپ به دنبال عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و عربستان است

فایننشال تایمز: ترامپ به دنبال عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و عربستان است
کد خبر : 1820694
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رئیس جمهور آمریکا گفت با ولیعهد عربستان و نخست‌وزیر اسرائیل درباره عادی‌سازی روابط دوطرف گفت‌وگو کرده است.

به گزارش روسیا الیوم، فایننشال تایمز نوشت که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا با «محمد بن‌سلمان» ولیعهد عربستان و «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل درباره عادی‌سازی روابط دوطرف گفت‌وگو کرده است.

ترامپ در گفت‌وگو با روزنامه «فایننشال تایمز» اعلام کرد که درباره عادی‌سازی روابط به طور جداگانه با محمد بن‌سلمان و بنیامین نتانیاهو رایزنی کرده است.

فایننشال تایمز به نقل از ترامپ افزود: «این موضوع با استقبال و ابراز تمایل زیادی از سوی هر دو طرف روبه‌رو شده و ممکن است تحقق یابد.»

 

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