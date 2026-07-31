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ترامپ:‌

ویتکاف و کوشنر به‌زودی به کی‌یف می‌روند

ویتکاف و کوشنر به‌زودی به کی‌یف می‌روند
کد خبر : 1820666
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رئیس جمهور آمریکا گفت که نمایندگان این کشور به‌زودی به اوکراین می‌روند.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای با فایننشال تایمز اعلام کرد که «استیو‌ ویتکاف»، فرستاده رئیس جمهور و «جرد کوشنر»، داماد وی، به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای حل بحران اوکراین به کی‌یف سفر خواهند کرد.

ترامپ گفت که اولویت اصلی او پایان دادن به درگیری در اوکراین است و نمایندگانش خیلی زود‌ به کی‌یف خواهند رفت.

مقامات آمریکایی اخیراً در مورد از سرگیری مذاکرات صلح با زلنسکی گفت‌وگو کرده‌اند و منابع آگاه گفته‌اند که ‌این مذاکرات نشان دهنده یک تغییر اساسی به سمت کاهش تنش‌ها بین واشنگتن و کی‌یف است.

 

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