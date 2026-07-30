پیشرفت غافلگیرکننده مذاکرات غزه؛ حماس امتیاز داد، توپ در زمین اسرائیل
منابع فلسطینی از پیشرفت مذاکرات قاهره و ارائه پیشنهادهای جدید از سوی حماس خبر میدهند؛ پیشنهادهایی که به گفته آنها اکنون تصمیمگیری درباره آینده توافق آتشبس را به اسرائیل واگذار کرده است.
به گزارش ایلنا، رسانههای اسرائیلی از پیشرفت مذاکرات مربوط به آینده غزه خبر دادند؛ مذاکراتی که یکی از مهمترین محورهای آن، مسئله خلع سلاح حماس و واگذاری اداره نوار غزه به یک نیروی بینالمللی حفظ ثبات است.
به گزارش کانال ۱۳ اسرائیل، گفتوگوها در این زمینه پیشرفت داشته است. در همین حال، یک منبع در حماس اعلام کرد این جنبش منتظر پاسخ اسرائیل به اصلاحات پیشنهادی خود است، اما یک منبع اسرائیلی تأکید کرد تلآویو همچنان بر خلع کامل سلاح حماس اصرار دارد.
بر اساس طرح صلح ۲۰ بندی دونالد ترامپ، مرحله دوم توافق آتشبس شامل خلع سلاح حماس، خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از غزه و واگذاری اداره این منطقه به یک کمیته تکنوکرات فلسطینی خواهد بود.
یک منبع دیپلماتیک نیز اعلام کرد نقشه راه پیشنهادی، انتقال تدریجی مسئولیتها به دولت تکنوکرات را در کنار جمعآوری همه سلاحها پیشبینی کرده است. به گفته وی، هیچ استثنایی برای افراد یا انواع خاصی از سلاح وجود نخواهد داشت و همه تسلیحات، اعم از سبک و سنگین، تحت نظارت کمیته ملی اداره غزه و با پشتیبانی نیروی بینالمللی حفظ ثبات قرار خواهد گرفت. این طرح همچنین شامل نابودی تونلها، انبارهای تسلیحاتی و مراکز تولید سلاح است.
در مقابل، یک منبع آگاه در حماس گفت این جنبش در پیشنهادهای اصلاحی خود، درباره بند مربوط به سلاح، حذف برخی موارد و ارائه جایگزینهایی را پیشنهاد داده و بر محدودسازی و ذخیره سلاحهای سنگین، انحلال گروههای مسلح و خروج همزمان نیروهای اسرائیلی تأکید کرده است. به گفته این منبع، حماس همچنین پیشنهادهایی درباره وضعیت کارکنان اداری غزه ارائه کرده است.
با این حال، یک مقام سیاسی اسرائیلی اعلام کرد این پیشنهادها خواستههای تلآویو را تأمین نمیکند و اسرائیل همچنان خلع کامل سلاح حماس، خروج همه تسلیحات از غزه و غیرنظامی شدن کامل این منطقه را پیششرط هرگونه توافق میداند. وی همچنین تأکید کرد ارتش اسرائیل پیش از تحقق این شروط از غزه خارج نخواهد شد.
در همین حال، منابع فلسطینی به روزنامه «رأی الیوم» گفتند گفتوگوهای اخیر رهبران حماس با مسئولان اطلاعات مصر در قاهره پیشرفت قابل توجهی داشته است. به گفته این منابع، حماس برای تسهیل اجرای مرحله دوم توافق، آمادگی خود را برای ارائه «همه امتیازهای لازم» اعلام کرده تا اسرائیل را به اجرای تعهداتش، از جمله رفع محاصره، ورود کمکهای بشردوستانه، آغاز بازسازی غزه و توقف حملات و ترورهای روزانه، ملزم کند.
این منابع همچنین مدعی شدند انعطاف جدید حماس میتواند روند مذاکرات را تسریع کرده و با از بین بردن بهانههای اسرائیل، فشار بیشتری از سوی آمریکا و جامعه جهانی برای اجرای کامل توافق آتشبس ایجاد کند. به گفته آنها، مصر نیز در روزهای آینده تحرکات دیپلماتیک خود را برای اجرای سایر بندهای توافق تشدید خواهد کرد و احتمال دارد روند بازسازی غزه، ارسال کمکها و تسهیل تردد ساکنان این منطقه از طریق گذرگاه رفح وارد مرحله جدیدی شود.