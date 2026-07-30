در پی حملات گسترده روسیه به اوکراین؛ لهستان جنگندههایش را به پرواز درآورد
در پی موج جدید حملات هوایی گسترده روسیه به اوکراین و افزایش فعالیت جنگندهها و هواپیماهای دوربرد مسکو در نزدیکی مرزهای لهستان، ورشو سطح آمادهباش نظامی خود را افزایش داد و جنگندهها، هواپیماهای شناسایی و سامانههای پدافندی خود را به حالت عملیاتی درآورد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامهای نظامی لهستان، بامداد امروز- پنجشنبه- اعلام کردند که در واکنش به حملات گسترده روسیه به مناطق نزدیک مرز این کشور با اوکراین، عملیات هوایی پیشگیرانهای را در حریم هوایی خود آغاز کردهاند.
فرماندهی عملیاتی نیروهای مسلح لهستان اعلام کرد به دنبال افزایش فعالیت هواپیماهای دوربرد روسیه در جریان حملات به خاک اوکراین، جنگندههای لهستانی به پرواز درآمده و سطح آمادگی سامانههای دفاع هوایی و شبکههای راداری افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، در چارچوب تدابیر امنیتی، چند فروند جنگنده، یک هواپیمای شناسایی و سامانههای راداری دوربرد فعال شدهاند تا از حریم هوایی لهستان و مناطق نزدیک به مناطق درگیری محافظت شود.
فرماندهی ارتش لهستان تأکید کرد این اقدامات صرفا ماهیت پیشگیرانه دارد و با هدف افزایش آمادگی در برابر هرگونه تهدید احتمالی انجام شده است.
همزمان، آژیرهای هشدار در شهر «لوبلین» در شرق لهستان نیز برای چند دقیقه به صدا درآمد. این هشدار که بخشهایی از منطقه را دربر میگرفت، پس از حدود ۹ دقیقه لغو شد.
سخنگوی فرمانداری لبلین اعلام کرد صدور این هشدار بر اساس اطلاعات مرکز امنیت دولتی لهستان انجام شده و هدف آن آمادهسازی شهروندان برای واکنش سریع در صورت وقوع شرایط اضطراری بوده است.