به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه در واکنش به گزارش خبرگزاری رویترز درباره احتمال ارسال سامانه‌های دفاع هوایی ساخت چین به ایران، اعلام کرد در صورت انجام چنین اقدامی، از شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، به شدت ناامید خواهد شد.

رویترز پیش‌تر به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود ایران احتمالا طی هفته‌های آینده بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ سامانه دفاع هوایی دوش‌پرتاب ساخت چین دریافت خواهد کرد؛ معامله‌ای که ارزش آن بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار برآورد شده است.

بر اساس این گزارش، این اقدام بخشی از تلاش تهران برای تقویت توان دفاع هوایی کوتاه‌برد خود است و می‌تواند نشانه‌ای از گسترش همکاری‌های نظامی میان ایران و چین باشد.

ترامپ در پاسخ به سؤال خبرنگاران در دفتر بیضی کاخ سفید درباره این گزارش گفت: «اگر چنین اتفاقی بیفتد، برای من غافلگیرکننده خواهد بود.»

وی افزود: «چنین اتفاقاتی ممکن است رخ دهد، اما این موضوع برایم تعجب‌آور است. شی جین‌پینگ به صراحت به من گفته بود که در چنین موضوعی دخالت نخواهد کرد و می‌داند اگر این کار انجام شود، بسیار ناامید خواهم شد.»

در همین حال، شبکه سی‌ان‌ان نیز به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا گزارش داد که پکن در حال آماده‌سازی برای تحویل سامانه‌های جدید دفاع هوایی به ایران است؛ اقدامی که همزمان با تلاش تهران برای نوسازی بخشی از تجهیزات نظامی خود با کمک شرکای خارجی صورت می‌گیرد.

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