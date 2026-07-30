به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، در جریان بازدید از نیروهای تیپ «کفیر» مستقر در جنوب لبنان، اعلام کرد عملیات ارتش اسرائیل علیه نیروهای حزب‌الله همچنان ادامه دارد و در صورت نیاز، به مناطق بیشتری گسترش خواهد یافت.

بر اساس بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی، زمیر در این سفر با فرماندهان تیپ «کفیر» و فرماندهان لشکر ۹۱ دیدار و آخرین وضعیت میدانی و میزان آمادگی نیروهای مستقر در منطقه را بررسی کرد.

وی مدعی شد ارتش اسرائیل تاکنون کنترل چند منطقه را در جنوب لبنان به دست گرفته و عملیات پاکسازی آنچه «زیرساخت‌های حزب‌الله» خواند، همچنان ادامه دارد. زامیر همچنین ادعا کرد این مناطق پیش از این محل استقرار نیروهای حزب‌الله و منشأ حملات علیه شهرک‌های شمال فلسطین اشغالی بوده است.

رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی با تأکید بر ادامه حضور نیروهای این رژیم در مناطق اشغال‌شده، مدعی شد ارتش اسرائیل تا زمان تحقق آنچه «امنیت پایدار» توصیف کرد، از این مناطق عقب‌نشینی نخواهد کرد.

زمیر در ادامه با اشاره به ادامه درگیری‌ها در جبهه‌های مختلف، از نیروهای ارتش خواست آمادگی رزمی خود را حفظ کرده و برای واکنش سریع به هرگونه تحول احتمالی آماده باشند.

وی همچنین با اشاره به رویارویی اخیر با ایران، مدعی شد ارتش اسرائیل در این نبرد به دستاوردهای قابل توجهی رسیده و در صورت لزوم، توان گسترش دامنه این عملیات را نیز دارد.

رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به افزایش مأموریت‌های ارتش، بر ضرورت تقویت یگان‌های رزمی و افزایش شمار نیروهای نظامی تأکید کرد و گفت کاهش فشار بر نیروهای ذخیره و فراهم کردن فرصت استراحت برای یگان‌های عملیاتی، از اولویت‌های ارتش اسرائیل است

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