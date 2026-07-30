منبع سعودی: عادیسازی با اسرائیل منتفی نیست
یک رسانه عبری به نقل از یک منبع سعودی مدعی شد ریاض احتمال عادیسازی روابط با تلآویو را رد نکرده و این موضوع همچنان در کنار دیگر پروندههای راهبردی میان عربستان و آمریکا مورد بحث قرار دارد.
به گزارش ایلنا، روزنامه «یسرائیل هیوم» به نقل از یک منبع سیاسی سعودی که نامش را فاش نکرد، مدعی شد پرونده عادیسازی روابط با اسرائیل و پیوستن عربستان به «توافقهای ابراهیم» حتی در جریان جنگ اخیر نیز از دستور کار مذاکرات خارج نشده است.
این منبع همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط این روند با همکاری هستهای عربستان و آمریکا، مدعی شد ریاض همچنان برنامه هستهای غیرنظامی خود را دنبال میکند و این موضوع منافاتی با پرونده عادیسازی روابط با اسرائیل ندارد.
یسرائیل هیوم در ادامه، با اشاره به دیدار اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نوشت ترامپ بر گسترش «توافقهای ابراهیم» و پیوستن کشورهای بیشتر، بهویژه عربستان سعودی، به این روند تأکید کرده است.
این روزنامه به نقل از منابع سیاسی مدعی شد زمان هرگونه پیشرفت در روند عادیسازی، تا حد زیادی به تحولات تقابل با ایران بستگی دارد.
بر اساس این گزارش، یکی از منابع مدعی شده است حملات نیروهای انصارالله یمن به مسیرهای کشتیرانی مرتبط با عربستان، نگاه ریاض را نسبت به ضرورت تشکیل یک ائتلاف منطقهای برای مقابله با ایران و گروههای همپیمان آن تقویت کرده است.
عربستان سعودی پیشتر بارها اعلام کرده است عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی را به ایجاد مسیر روشن برای تشکیل کشور مستقل فلسطین و تأمین حقوق مشروع ملت فلسطین مشروط میداند.