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گزارش آکسیوس از موضع ریاض درباره تنش با ایران پس از حملات اخیر

گزارش آکسیوس از موضع ریاض درباره تنش با ایران پس از حملات اخیر
کد خبر : 1820295
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رسانه آمریکایی آکسیوس اعلام کرد وزیر دفاع عربستان، در دیدار با معاون رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید، موضع کشورش در حمایت از کاهش تنش با ایران را مورد تأکید قرار داده است.

به گزارش ایلنا، آکسیوس نوشت: خالد بن سلمان، وزیر دفاع سعودی، روز چهارشنبه در کاخ سفید با جی‌دی وسن،معاون رئیس‌جمهور آمریکا دیدار و درباره آخرین تحولات منطقه گفت‌وگو کرد.

این منبع آگاه مدعی شد وزیر دفاع عربستان در این دیدار، با وجود حملات مشترک اخیر آمریکا و عربستان به مواضع گروه‌های مسلح در عراق، تأکید کرده است که ریاض همچنان از کاهش تنش با ایران حمایت می‌کند.

آکسیوس جزئیات بیشتری درباره محورهای گفت‌وگو یا موضع مقام‌های آمریکایی در این دیدار منتشر نکرده است.

 

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