خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سنتکام: ده‌ها موضع وابسته به سپاه در ایران را هدف قرار دادیم

سنتکام: ده‌ها موضع وابسته به سپاه در ایران را هدف قرار دادیم
کد خبر : 1820294
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) بامداد پنجشنبه از اجرای موج تازه‌ای از حملات هوایی علیه اهدافی در داخل ایران خبر داد و مدعی شد این عملیات در پاسخ به حملات موشکی اخیر علیه نیروهای آمریکایی در منطقه انجام شده است.

به گزارش ایلنا، سنتکام در بیانیه‌ای اعلام کرد در این حملات، ده‌ها موضع وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله مراکز فرماندهی، تأسیسات موشکی و پایگاه‌های پهپادی هدف قرار گرفته‌اند.

فرماندهی مرکزی آمریکا مدعی شد هدف از این عملیات، کاهش توان ایران و گروه‌های هم‌پیمانش برای تهدید نیروهای آمریکایی، خطوط کشتیرانی تجاری و کشورهای حوزه خلیج فارس است.

همزمان، شبکه «فاکس‌نیوز» به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد حملات اخیر، طیف گسترده‌ای از اهداف نظامی در نقاط مختلف ایران را هدف قرار داده و به چند مرکز یا منطقه محدود نبوده است.

این مقام آمریکایی جزئیات بیشتری درباره اهداف مورد حمله یا میزان خسارت‌های احتمالی منتشر نکرد.

ارتش آمریکا پیش‌تر نیز با تأیید آغاز این عملیات، آن را «پاسخی قاطع» به حملات موشکی منتسب به ایران علیه نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه توصیف کرده بود.

سنتکام همچنین اعلام کرد بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی آمریکایی در منطقه خاورمیانه مستقر هستند و هم‌اکنون در بالاترین سطح آماده‌باش و آمادگی عملیاتی قرار دارند.

این حملات در شرایطی انجام شده است که تنش میان تهران و واشنگتن طی روزهای اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده و دو طرف یکدیگر را مسئول تشدید درگیری‌ها می‌دانند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل