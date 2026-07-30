به گزارش ایلنا، سنتکام در بیانیه‌ای اعلام کرد در این حملات، ده‌ها موضع وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله مراکز فرماندهی، تأسیسات موشکی و پایگاه‌های پهپادی هدف قرار گرفته‌اند.

فرماندهی مرکزی آمریکا مدعی شد هدف از این عملیات، کاهش توان ایران و گروه‌های هم‌پیمانش برای تهدید نیروهای آمریکایی، خطوط کشتیرانی تجاری و کشورهای حوزه خلیج فارس است.

همزمان، شبکه «فاکس‌نیوز» به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد حملات اخیر، طیف گسترده‌ای از اهداف نظامی در نقاط مختلف ایران را هدف قرار داده و به چند مرکز یا منطقه محدود نبوده است.

این مقام آمریکایی جزئیات بیشتری درباره اهداف مورد حمله یا میزان خسارت‌های احتمالی منتشر نکرد.

ارتش آمریکا پیش‌تر نیز با تأیید آغاز این عملیات، آن را «پاسخی قاطع» به حملات موشکی منتسب به ایران علیه نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه توصیف کرده بود.

سنتکام همچنین اعلام کرد بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی آمریکایی در منطقه خاورمیانه مستقر هستند و هم‌اکنون در بالاترین سطح آماده‌باش و آمادگی عملیاتی قرار دارند.

این حملات در شرایطی انجام شده است که تنش میان تهران و واشنگتن طی روزهای اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده و دو طرف یکدیگر را مسئول تشدید درگیری‌ها می‌دانند.

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