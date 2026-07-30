به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف، در پیامی در تلگرام اعلام کرد این حمله در ساعات اولیه بامداد امروز- پنجشنبه- آغاز شد و همزمان از ساکنان پایتخت خواست تا اطلاع ثانوی در پناهگاه‌ها بمانند.

شاهدان عینی نیز از شنیده شدن چندین انفجار در نقاط مختلف کی‌یف خبر دادند. این حمله تنها چند ساعت پس از آن انجام شد که «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین نسبت به احتمال آغاز یک حمله گسترده از سوی روسیه هشدار داده بود.

شهردار کی‌یف همچنین اعلام کرد در پی اصابت موشک‌ها، چند نقطه غیرمسکونی در سطح شهر دچار آتش‌سوزی شده است.

زلنسکی که به‌تازگی از سفر به واشنگتن بازگشته است، تأکید کرد امنیت اوکراین به تداوم حمایت متحدان این کشور و تأمین سامانه‌های پدافند موشکی وابسته است.

وی افزود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با صدور مجوز ارائه موشک‌های سامانه پدافندی پاتریوت به اوکراین موافقت کرده است.

انتهای پیام/