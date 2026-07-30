روسیه موج تازه حملات موشکی به کییف را آغاز کرد
روسیه بامداد پنجشنبه موج تازهای از حملات موشکی خود علیه اوکراین را آغاز کرد و با هدف قرار دادن کییف، پایتخت این کشور، چندین انفجار در نقاط مختلف شهر رقم زد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، در پیامی در تلگرام اعلام کرد این حمله در ساعات اولیه بامداد امروز- پنجشنبه- آغاز شد و همزمان از ساکنان پایتخت خواست تا اطلاع ثانوی در پناهگاهها بمانند.
شاهدان عینی نیز از شنیده شدن چندین انفجار در نقاط مختلف کییف خبر دادند. این حمله تنها چند ساعت پس از آن انجام شد که «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین نسبت به احتمال آغاز یک حمله گسترده از سوی روسیه هشدار داده بود.
شهردار کییف همچنین اعلام کرد در پی اصابت موشکها، چند نقطه غیرمسکونی در سطح شهر دچار آتشسوزی شده است.
زلنسکی که بهتازگی از سفر به واشنگتن بازگشته است، تأکید کرد امنیت اوکراین به تداوم حمایت متحدان این کشور و تأمین سامانههای پدافند موشکی وابسته است.
وی افزود دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا با صدور مجوز ارائه موشکهای سامانه پدافندی پاتریوت به اوکراین موافقت کرده است.