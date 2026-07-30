گزارش رسانه اماراتی از هماهنگی واشنگتن با بغداد پیش از حملات به مواضع الحشد الشعبی
یک منبع امنیتی عراقی در گفتوگو با ارمنیوز مدعی شد آمریکا چند ساعت پیش از حملات هوایی به مواضع الحشد الشعبی و گروههای همسو با ایران در عراق، دولت بغداد را از اجرای این عملیات مطلع کرده و از مقامهای عراقی خواسته بود نیروهای رسمی را از مناطق هدف دور نگه دارند.
به گزارش ایلنا، یک منبع امنیتی عراقی در گفتوگو با رسانه اماراتی «ارمنیوز» مدعی شد آمریکا پیش از اجرای حملات هوایی بامداد چهارشنبه به مواضع الحشد الشعبی و گروههای همسو با ایران در عراق، دولت بغداد را از این عملیات مطلع کرده بود.
این منبع که نامش فاش نشده، مدعی شد اطلاعرسانی واشنگتن از طریق کانالهای مشترک امنیتی و نظامی انجام شده و در آن بهطور کلی به ماهیت اهداف حمله اشاره شده بود. به گفته وی، آمریکا همچنین از دولت عراق خواسته بود نیروهای رسمی این کشور در زمان اجرای عملیات در نزدیکی این مناطق حضور نداشته باشند.
به ادعای این منبع، دولت عراق در ساعات منتهی به حملات، رایزنیهای فشردهای با طرف آمریکایی انجام داد، اما واشنگتن اعلام کرد تصمیم برای اجرای عملیات در بالاترین سطوح اتخاذ شده و این حملات در پاسخ به حملات اخیر علیه تأسیسات نفتی عربستان و نیروهای آمریکایی در منطقه انجام خواهد شد.
این گزارش در حالی منتشر شده است که پس از حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان، ریاض برخی گروههای عراقی همسو با ایران را مسئول این حملات معرفی کرد. دولت عراق نیز از آغاز تحقیقات رسمی درباره این موضوع خبر داده و تأکید کرده بود اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای حمله به کشورهای همسایه استفاده شود.
با این حال، به نوشته ارمنیوز، حملات هوایی آمریکا و عربستان پیش از اعلام نتایج تحقیقات بغداد انجام شد؛ موضوعی که به اعتقاد برخی ناظران، نشاندهنده تصمیم واشنگتن و ریاض برای واکنش سریع به حملات اخیر، بدون انتظار برای پایان روند تحقیقات عراق است.
بامداد چهارشنبه، چندین موضع نیروهای الحشد الشعبی در استانهای مختلف عراق هدف حملات هوایی قرار گرفت که به شهید و زخمی شدن شماری از نیروهای این گروهها انجامید.
هیئت الحشد الشعبی نیز با تأیید وقوع این حملات، از شهید و زخمی شدن تعدادی از نیروهای خود خبر داد. همزمان، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرد این عملیات علیه گروههای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شده که به ادعای این نهاد، در حملات اخیر علیه نیروهای آمریکایی و تأسیسات عربستان نقش داشتهاند.
ارمنیوز همچنین به نقل از برخی کارشناسان نوشت حملات اخیر میتواند نشانه تغییر در قواعد درگیری در عراق باشد و مدعی شد عربستان برای نخستین بار بهطور مستقیم در عملیات نظامی علیه گروههای مسلح عراقی مشارکت کرده است.