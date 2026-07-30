والاستریت ژورنال: ترامپ طرح حمله ۱۴ روزه به ایران را بررسی میکند
روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) طرحی برای اجرای یک کارزار هوایی گسترده علیه ایران به دونالد ترامپ ارائه کرده است؛ طرحی که حملات ۱۰ تا ۱۴ روزه با هدف کاهش توان موشکی ایران را پیشبینی میکند.
به گزارش ایلنا، روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) طرحی برای اجرای یک عملیات هوایی گسترده علیه ایران تدوین کرده و آن را به دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا ارائه داده است.
بر اساس این گزارش، کوپر هفته گذشته در جریان نشستی غیررسمی در هواپیمای ریاستجمهوری آمریکا (ایرفورس وان) و با حضور ترامپ، دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و پیت هگست، وزیر جنگ، این طرح را تشریح کرده است.
به نوشته والاستریت ژورنال، این طرح انجام حملات هوایی فشرده به مدت ۱۰ تا ۱۴ روز را با هدف کاهش قابل توجه توان موشکی ایران پیشنهاد میکند؛ اقدامی که از دید فرمانده سنتکام میتواند بنبست کنونی در درگیریها را بشکند.
این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا نوشت ترامپ در حال حاضر «رویکردی متمایل به تشدید تنش» دارد، اما هنوز درباره میزان و دامنه پاسخ نظامی احتمالی تصمیم نهایی نگرفته است.
بر اساس این گزارش، رئیسجمهور آمریکا دو گزینه اصلی پیش رو دارد؛ یا با اجرای عملیات گسترده پیشنهادی سنتکام موافقت کند یا به یک حمله محدود بسنده کند تا همچنان امکان ادامه مسیر دیپلماتیک حفظ شود.
والاستریت ژورنال همچنین مدعی شده است هدف از طرح جدید، عبور از الگوی حملات محدود متقابل و وارد کردن ضربات گستردهتر برای کاهش توان ایران در حمله به نیروهای آمریکایی و تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز است.
این گزارش میافزاید از نگاه طراحان این عملیات، تضعیف توان موشکی ایران میتواند نیاز آمریکا به استفاده گسترده از سامانههای دفاعی و موشکهای رهگیر را نیز کاهش دهد.
در همین حال، منابع آگاه به این روزنامه گفتهاند بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پس از دیدار با ترامپ، درباره تحولات اخیر با وزیر جنگ آمریکا نیز گفتوگو کرده و در صورت آغاز عملیات گسترده، احتمال مشارکت نیروهای اسرائیلی در آن وجود دارد.
ترامپ نیز در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز بدون اشاره به جزئیات برنامههای احتمالی، ضمن تهدید ایران اعلام کرد: «ضربات بسیار سختی وارد خواهیم کرد»، اما همزمان تأکید کرد مسیر مذاکرات همچنان بسته نشده است.