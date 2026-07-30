بیگدلی در گفتوگو با ایلنا:
حملات آمریکا به حشدالشعبی بیارتباط با مهلت تحویل سلاح نیست/مشارکت عربستان، زنگ خطری برای موازنه قدرت در منطقه است
کارشناس مسائل آمریکا گفت: حملات مشترک عربستان و آمریکا علیه حشدالشعبی و دیگر گروهها ممکن است ادامه پیدا کند اما باید دید که آیا طرفین این منازعه حاضر به تحمل هزینههای این تقابل هستند یا خیر.
علی بیگدلی، کارشناس مسائل آمریکا در تشریح ابعاد حملات مشترک عربستان و آمریکا به عراق و مواضع حشدالشعبی در گفتوگو با ایلنا عنوان کرد: حملات اخیر ریاض و واشنگتن به عراق که مواضع بسیج مردمی عراق را هدف قرار داد، اگرچه به بهانه حملات پهپادی به عربستان انجام شد اما به نظر میرسد که بی ارتباط با مهلت سهماههای که برای تحویل سلاحها داده شده، نیست. مسئله دوم، ورود عربستان سعودی به این معادله است که بسیار خطرناک به نظر میرسد. به اعتقاد من، موازنه قدرت در منطقه خلیج فارس در حال تغییر است و همراهی عربستان با آمریکا میتواند زنگ خطر جدی، باشد؛ چراکه اگر حملات موشکی و پهپادی در منطقه برای مدت طولانی بدون پاسخ باقی بماند، این مسئله پیامدهای مهمی خواهد داشت.
وی ادامه داد: عربستان، بهعنوان قدرتمندترین کشور عربی حوزه خلیج فارس، با همکاری آمریکا دست به چنین اقدامی زده و این نگرانی وجود دارد که در آینده حتی با همکاری اسرائیل نیز چنین اقداماتی تکرار شود. بنابراین، منطقه وارد مرحله جدیدی از تنش شده که در صورت تداوم، میتواند بسیار خطرناک باشد. از سوی دیگر، آمریکا مستقیماً ایران را متهم کرده که در حمله به سه کشتی نقش داشته است. این موضوع نیز میتواند بهانه دیگری برای افزایش فشارها باشد. همچنین، حمله به پایگاه آمریکا در اردن نیز میتواند به این پرونده افزوده شود. در چنین شرایطی، آتشبس موقتی که میان ایران و آمریکا شکل گرفته و مذاکرات غیرمستقیمی که جریان دارد، ممکن است از بین برود. لذا اگر این روند به جنگ منتهی شود، احتمال دارد با جنگی گستردهتر و فراگیرتر روبهرو شویم. البته از این جهت شاید بتوان ابراز خرسندی کرد که دونالد ترامپ استقبال گرمی از بنیامین نتانیاهو نداشت و حتی در اظهارات خود، به دلیل افشای برخی مسائل، از جمله موضوع موسوم به «کوه کلنگ»، از او انتقاد کرد. به همین دلیل، سفر نتانیاهو را نمیتوان سفری موفق ارزیابی کرد و به نظر میرسد این موضوع تا حدی به نفع ایران تمام شده است.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: این وضعیت همچنین نشان میدهد که اگر در آینده جنگی رخ دهد و آمریکا مدیریت آن را به گونهای انجام دهد که اسرائیل مستقیماً وارد درگیری نشود، احتمال زیادی وجود دارد که کابینه نتانیاهو در انتخابات آینده با شکست مواجه شود. نتانیاهو اکنون با اعتراضهای گسترده داخلی روبهرو است و به نظر میرسد تنها امید او این است که جنگ دیگری رخ دهد تا بتواند با دستاورد سیاسی از قدرت کنار برود. افزون بر این، با توجه به اینکه او و همسرش با پروندههای قضایی و اتهامهای فساد مالی مواجه هستند و احتمال محکومیت آنها نیز مطرح است، شرایط سیاسی نتانیاهو بیش از گذشته شکننده شده است. در مجموع، ورود عربستان سعودی شرایط جدیدی را در منطقه ایجاد کرده است و امیدوارم این روند به تشدید بحران منجر نشود. البته انتظار میرفت که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، بهویژه عربستان سعودی که نقش محوری در شورای همکاری خلیج فارس دارد، نسبت به تحولات اخیر واکنش نشان دهند و اکنون این واکنش را شاهد هستیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برخی معتقدند آمریکا به دنبال آن است که بهتدریج لایههای نفوذ حشدالشعبی را از بین ببرد و همزمان دامنه نفوذ منطقهای ایران را کاهش دهد و بهصورت پلکانی سطح تنش را افزایش دهد. اگر چنین سناریویی ادامه پیدا کند، پیامدهای مهمی در پی خواهد داشت. این احتمال وجود دارد که درگیریها در همین نقطه متوقف نشود. حملات هوایی اخیر خسارتهای قابلتوجهی به جا گذاشته و چند استان هدف قرار گرفتهاند. بنابراین، بعید نیست که در آینده نیز چنین حملاتی تکرار شود. به نظر میرسد که حملات مشترک عربستان و آمریکا علیه حشدالشعبی و دیگر گروههای همسو ممکن است ادامه پیدا کند اما باید دید که آیا طرفین این منازعه حاضر به تحمل هزینههای این تقابل هستند یا خیر.