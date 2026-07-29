به گزارش ایلنا، فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) از نیروهای آمریکایی خواسته است از انتشار هرگونه فیلم و تصویر ضبط‌شده با تلفن همراه در فضای مجازی خودداری کنند؛ زیرا این محتوا می‌تواند به ایران در تحلیل نتایج حملات و افزایش دقت هدف‌گیری مواضع نظامی آمریکا کمک کند.

شبکه «سی‌ان‌ان» به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد دریادار براد کوپر در پیامی خطاب به نظامیان آمریکایی بر رعایت کامل اصول امنیت عملیاتی تأکید کرده و هشدار داده است که تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌ها، این امکان را برای ایران فراهم می‌کند تا تقریباً به‌صورت آنی میزان موفقیت حملات خود را ارزیابی کند.

این هشدار در حالی صادر شده که حملات ایران در اواسط ماه ژوئیه به کشته شدن چهار نظامی آمریکایی انجامید؛ رخدادی که به گفته مقام‌های آمریکایی، نگرانی‌ها درباره افشای اطلاعات میدانی و آسیب‌پذیری پایگاه‌های این کشور را افزایش داده است.

بر اساس این پیام که خبرگزاری رویترز نیز به آن دست یافته و محتوای آن از سوی یک منبع آگاه برای سی‌ان‌ان تأیید شده، بی‌توجهی به الزامات امنیت عملیاتی می‌تواند جان نظامیان آمریکایی و حتی غیرنظامیان مستقر در کشورهای حاشیه خلیج فارس را در معرض خطر قرار دهد.

در همین حال، تیم هاوکینز، سخنگوی سنتکام، با تأیید صدور این پیام اعلام کرد هدف از آن یادآوری اهمیت رعایت اصول امنیت عملیاتی برای نیروهای آمریکایی است. وی افزود فرمانده سنتکام به‌طور مستمر از چنین پیام‌هایی برای ابلاغ الزامات امنیتی و اولویت‌های عملیاتی به نیروهای تحت امر استفاده می‌کند.

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