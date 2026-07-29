یمن از سرنگونی یک پهپاد شناسایی عربستان در شمال صنعا خبر داد

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد پدافند هوایی این کشور بامداد امروز- چهارشنبه- یک فروند پهپاد شناسایی-رزمی عربستان را در آسمان استان صعده در شمال یمن سرنگون کرده است.

به گفته وی، این پهپاد از نوع «کاریال» بوده و هنگام انجام آنچه «اقدامات خصمانه» در حریم هوایی صعده عنوان شد، هدف قرار گرفت و با «سلاحی مناسب» سرنگون شد.

سریع با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح یمن به دفاع از حاکمیت این کشور ادامه خواهند داد، گفت پاسخ به هرگونه تجاوز، «حق مشروع» یمن است.

اعلام این خبر تنها چند ساعت پس از آن صورت گرفت که سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله به نفتکش سعودی «NCC GHAZAL» خبر داده بود. به گفته وی، این نفتکش با وجود ممنوعیت تردد دریایی و بی‌توجهی به هشدارهای نیروهای دریایی یمن، هدف حمله موشکی قرار گرفت و در نتیجه ناچار به تغییر مسیر و عقب‌نشینی شد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد ممنوعیت تردد دریایی علیه کشتی‌های مرتبط با عربستان همچنان پابرجاست و تا زمان تحقق اهداف اعلام‌شده از سوی صنعا ادامه خواهد یافت.

وی همچنین اعلام کرد نیروهای یمنی طی روزهای اخیر با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپاد، شماری از شناورها، پهپادها و تأسیسات حساس شرکت آرامکو در منطقه جیزان را هدف قرار داده‌اند. به گفته او، این عملیات در واکنش به حملات عربستان به مراکز حیاتی و زیرساخت‌های خدماتی در استان الحدیده انجام شده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که صنعا اجرای ممنوعیت تردد دریایی برای کشتی‌های مرتبط با عربستان را آغاز کرده و آن را بخشی از پاسخ خود به ادامه حملات و محاصره یمن عنوان می‌کند.

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