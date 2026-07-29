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واشنگتن: توافق هرمز فقط برای هماهنگی است؛ خبری از عوارض عبور نیست

واشنگتن: توافق هرمز فقط برای هماهنگی است؛ خبری از عوارض عبور نیست
کد خبر : 1819848
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یک مقام آمریکایی با تشریح جزئیات مذاکرات درباره تنگه هرمز اعلام کرد توافق در دست بررسی صرفاً بر سازوکارهای هماهنگی متمرکز است و دریافت هرگونه عوارض یا هزینه برای عبور از این آبراه در دستور کار قرار ندارد.

به گزارش ایلنا، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که ایران در مذاکرات مربوط به تنگه هرمز، مطالباتی را مطرح کرده که به گفته این مقام، با مخالفت عمان، آمریکا و جامعه بین‌المللی روبه‌رو شده است.

این مقام آمریکایی همچنین تأکید کرد توافقی که هم‌اکنون درباره تنگه هرمز در دست بررسی است، صرفا به هماهنگی‌های مربوط به مدیریت این آبراه راهبردی اختصاص دارد و شامل دریافت عوارض عبور یا هرگونه هزینه دیگری نمی‌شود.

 

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