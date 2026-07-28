زلنسکی برای دیدار با ترامپ وارد آمریکا شد
رئیس جمهور اوکراین برای گفتوگو با همتای آمریکایی خود وارد ایالات متحده شد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز -سهشنبه- برای گفتوگو با دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، وارد آمریکا شد.
زلنسکی در پستی در پلتفرم ایکس گفت: با ترامپ، تیمش و کسانی که میتوانند از دفاع ما حمایت کنند، دیدار میکنم.
وی اظهار داشت: اولویت شماره یک ما دفاع ضد بالستیک و همکاری استراتژیک با آمریکا است. صلح باید نزدیکتر شود.
وی همچنین گفت که در مراسم یادبودی برای لیندسی گراهام، در واشنگتن، شرکت خواهد کرد.