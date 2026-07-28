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زلنسکی برای دیدار با ترامپ وارد آمریکا شد

زلنسکی برای دیدار با ترامپ وارد آمریکا شد
کد خبر : 1819486
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رئیس جمهور اوکراین برای گفت‌وگو با همتای آمریکایی خود وارد ایالات متحده شد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز -سه‌شنبه- برای گفت‌وگو با دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، وارد آمریکا شد.

زلنسکی در پستی در پلتفرم ایکس گفت: با ترامپ، تیمش و کسانی که می‌توانند از دفاع ما حمایت کنند، دیدار می‌کنم.

وی اظهار داشت: اولویت شماره یک ما دفاع ضد بالستیک و همکاری استراتژیک با آمریکا است. صلح باید نزدیک‌تر شود.

وی همچنین گفت که در مراسم یادبودی برای لیندسی گراهام، در  واشنگتن، شرکت خواهد کرد.

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