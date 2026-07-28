رد اتهامات عربستان سعودی از سوی مقاومت اسلامی عراق

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، مقاومت اسلامی در عراق، در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی اتهامات عربستان سعودی در رابطه با هدف قرار دادن تاسیسات نفتی این کشور را رد کرد.

در این بیانیه اعلام شد: در حالی که عربستان سعودی همچنان به اتهام‌زنی به عراق ادامه می‌دهد و ادعا می‌کند که منشا بمباران تاسیسات نفتی این کشور در شرقیه و ریاض است، این ادعا تنها یقین ما را افزایش می‌دهد که خصومت با عراق و مردم آن از ویژگی‌های ثابت این رژیم است.

در این بیانیه افزوده شد: این فریبکاری‌ها چیزی نیست جز تلاشی برای توجیه ناتوانی در پاسخگویی به حملات دردناک یمنی که بر عمق زیرساخت‌های آنها تاثیر گذاشته است.

مقاومت اسلامی عراق در این بیانیه به عربستان سعودی هشدار داد که هر اقدامی با پاسخ سخت مواجه خواهد شد.

این تشکیلات همچنین اعلام کرد که عربستان سعودی به جای اتهام‌زنی به دیگران، باید محاصره مردم یمن را لغو کند.

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