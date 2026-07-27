تشدید تنش میان دو قدرت هستهای؛ دهلینو پاکستان را تهدید کرد
تنشهای سیاسی و امنیتی میان هند و پاکستان بار دیگر وارد مرحلهای تازه شده است. اظهارات تند وزیر دفاع هند درباره کشمیر، واکنش شدید اسلامآباد را در پی داشته و همزمان گزارشها از تحرکات مرزی، احتمال تشدید رویارویی میان دو رقیب هستهای را بیش از گذشته مطرح کرده است.
به گزاش ایلنا به نقل از الجزیره، روابط هند و پاکستان بار دیگر وارد مرحلهای پرتنش شده است. دولت پاکستان، امروز- دوشنبه- اظهارات راجنات سینگ، وزیر دفاع هند درباره کشمیر را بهشدت محکوم کرد و آن را «تحریکآمیز، غیرمسئولانه و مغایر با واقعیتهای حقوقی» توصیف کرد.
وزیر دفاع هند روز یکشنبه در مراسم سالگرد جنگ کارگیل، پاکستان را به حمایت از آنچه «تروریسم» علیه هند خواند، متهم کرد و مدعی شد اسلامآباد میان دولت و گروههای مسلح تفاوتی قائل نیست. وی همچنین تأکید کرد دهلینو تنها درباره منطقه موسوم به «کشمیر آزاد» با پاکستان گفتوگو خواهد کرد و هرگونه اقدام علیه حاکمیت هند، با پاسخ قاطع نیروهای مسلح این کشور روبهرو خواهد شد.
سینگ همچنین هشدار داد هرگونه «ماجراجویی» از سوی پاکستان، پاسخی دریافت خواهد کرد که «فراتر از تصور» اسلامآباد خواهد بود.
در مقابل، وزارت خارجه پاکستان در بیانیهای، این اظهارات را تلاشی برای تحریف واقعیتهای مناقشه کشمیر دانست و اعلام کرد چنین مواضعی، نهتنها صلح و امنیت منطقه را تهدید میکند، بلکه با نادیده گرفتن قطعنامههای شورای امنیت، افکار عمومی را از آنچه «اشغال غیرقانونی جامو و کشمیر» خوانده، منحرف میسازد.
خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان نیز با رد اتهامهای دهلینو، هند را به تلاش برای مخدوش کردن چهره پاکستان متهم کرد و مدعی شد هند خود یکی از عوامل اصلی بیثباتی در جنوب آسیاست. وی در عین حال تأکید کرد اسلامآباد همچنان از راهحل دیپلماتیک و گفتوگو حمایت میکند، اما در دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت ملی خود تردید نخواهد کرد.
این موضعگیریها در حالی مطرح میشود که حدود یک سال از آخرین رویارویی نظامی دو کشور در کشمیر میگذرد. در اردیبهشت ۱۴۰۴، هند پس از حملهای مرگبار در بخش تحت کنترل خود از کشمیر، چند نقطه را در خاک پاکستان هدف حملات هوایی قرار داد و اسلامآباد را به حمایت از عاملان این حمله متهم کرد؛ اتهامی که پاکستان همواره آن را رد کرده است.
همزمان با افزایش تنشهای سیاسی، تحرکات میدانی در مرزهای دو کشور نیز ادامه دارد. رسانههای هندی از آغاز عملیات جستوجو و افزایش تدابیر امنیتی در امتداد مرزهای جامو و کشمیر پس از مشاهده چند پهپاد مشکوک خبر دادهاند. به گفته مقامهای هندی، این عملیات با هدف بررسی احتمال انتقال سلاح یا مواد مخدر از طریق این پهپادها در حال انجام است.
در سوی مقابل، ارتش پاکستان اعلام کرد نیروهای این کشور در ادامه عملیات امنیتی در ایالت بلوچستان، ۱۶ فرد مسلح را کشته و چندین مخفیگاه و محموله تسلیحاتی را منهدم کردهاند.
مجموع این تحولات، از تشدید دوباره تنش میان دو همسایه هستهای حکایت دارد؛ تنشی که در سایه تداوم اختلاف بر سر کشمیر و نبود گفتوگوهای مؤثر، میتواند بار دیگر امنیت جنوب آسیا را با چالش مواجه کند.