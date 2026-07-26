گشت دریایی و آبی چین در دریای چین جنوبی

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، چین امروز -یکشنبه- اعلام کرد که یک گشت دریایی توسط نیروی توسط نیروهای دریایی و هوایی خود در دریای چین جنوبی ترتیب داده است.

فرمادهی جنوبی ارتش آزادی بخش خلق چین ضمن اعلام این خبر، فیلیپین را متهم کرد که با برگزاری گشت‌زنی با کشورهای خارجی در این آبراه مورد مناقشه، صلح و ثبات منطقه‌ای را تضعیف می‌کند.

«ژای شیچن» سخنگوی فرماندهی جنوبی چین گفت: «فیلیپین کشورهای خارجی را برای سازماندهی گشت‌های به اصطلاح مشترک بسیج کرده است که دریای چین جنوبی را مختل کرده و صلح و ثبات منطقه‌ای را تضعیف می‌کند».

وی اظهار داشت که نیروهای این فرماندهی قاطعانه از حاکمیت ارضی ملی و حقوق و منافع دریایی دفاع خواهند و صلح و ثبات منطقه‌ای را حفظ خواهند کرد.

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