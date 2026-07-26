به گزارش ایلنا، پایگاه خبری «ارم‌نیوز» امارات به نقل منابع دیپلماتیک و سیاسی مدعی شده دولت دونالد ترامپ در حال پیگیری ابتکار جدیدی برای مدیریت تنش با ایران است؛ ابتکاری که بر تفکیک پرونده تنگه هرمز از سایر موضوعات اختلافی میان دو کشور استوار است.

منابع یادشده مدعی‌اند تحریم‌های جدید آمریکا تنها با هدف افزایش فشار اقتصادی اعمال نمی‌شود، بلکه بخشی از راهبرد واشنگتن برای وادار کردن تهران به پذیرش یک پیشنهاد دیپلماتیک است؛ پیشنهادی که به گفته این منابع، در صورت رد شدن، می‌تواند زمینه‌ساز ورود دو طرف به مرحله‌ای گسترده‌تر از تقابل نظامی باشد.

بر اساس این ادعا، آمریکا درصدد است امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را از دیگر پرونده‌های اختلافی جدا کند تا این آبراه راهبردی از هرگونه تنش احتمالی مصون بماند. در مقابل، موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها و دارایی‌های مسدودشده تهران در قالب مذاکراتی جداگانه و بر اساس جدول زمانی مشخص پیگیری شود.

منابع آگاه همچنین مدعی‌اند این ابتکار که در محافل آمریکایی از آن به عنوان «مسیر هوشمند» یاد می‌شود، آخرین تلاش دولت ترامپ برای دستیابی به توافق با ایران پیش از بررسی گزینه‌های سخت‌تر نظامی است.

به گفته این منابع، هم‌زمان با ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک، واشنگتن سطح آماده‌باش نیروهای خود را نیز افزایش داده و سناریوهایی از جمله عملیات علیه جزایر ایران در تنگه هرمز و گسترش حملات به زیرساخت‌های نظامی و راهبردی سپاه پاسداران را در صورت شکست مذاکرات بررسی می‌کند.

یک منبع دیپلماتیک مطلع نیز مدعی شد پیام‌هایی که از طریق میانجی‌هایی از جمله پاکستان و برخی کشورهای منطقه میان تهران و واشنگتن رد و بدل می‌شود، حاوی این هشدار است که فرصت کنونی ممکن است آخرین فرصت برای حل‌وفصل اختلافات از مسیر دیپلماسی باشد.

این منابع همچنین از آماده شدن بسته تازه‌ای از تحریم‌های آمریکا خبر دادند و مدعی شدند هدف این اقدامات، محدود کردن شبکه‌های مالی و لجستیکی مرتبط با سپاه پاسداران و هم‌زمان خارج کردن پرونده تنگه هرمز از روند چانه‌زنی بر سر تحریم‌ها، برنامه هسته‌ای و دارایی‌های بلوکه‌شده ایران است.

در ادامه این گزارش، یک چهره جمهوری‌خواه نزدیک به مراکز مطالعاتی این حزب مدعی شد دولت ترامپ همچنان دستیابی به توافقی جامع با ایران را ترجیح می‌دهد، اما این توافق را منوط به آمادگی تهران برای ورود به مذاکراتی جدی می‌داند.

به گفته وی، از نگاه واشنگتن، ایران طی سال‌های گذشته موضوع امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با پرونده‌هایی همچون برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها پیوند زده و اکنون دولت آمریکا در تلاش است این پرونده‌ها را از یکدیگر تفکیک کرده و هر یک را در چارچوبی مستقل دنبال کند.

ارم‌نیوز در پایان نوشت: نتیجه رایزنی‌های روزهای آینده مشخص خواهد کرد که آیا تهران به این پیشنهاد پاسخ مثبت خواهد داد یا شکست تلاش‌های دیپلماتیک، زمینه را برای تشدید اقدامات نظامی آمریکا در منطقه فراهم خواهد کرد.

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