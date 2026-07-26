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گفت‌وگوی بن فرحان با همتایان قطری و مصری

گفت‌وگوی بن فرحان با همتایان قطری و مصری
کد خبر : 1818679
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وزیر خارجه عربستان سعودی با وزرای خارجه مصر و قطر به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاوسط، فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی، در تماس‌های تلفنی جداگانه با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر و «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر برقرار کرد.

در این تماس‌های تلفنی، آخرین تحولات وضعیت جاری، به همراه راه‌های ادامه حمایت از تلاش‌ها با هدف کاهش تنش و پیشبرد راه‌حل‌های دیپلماتیک برای تضمین امنیت و ایمنی آبراه‌های خلیج فارس و دریای سرخ و حفظ امنیت و ثبات منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

 

 

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