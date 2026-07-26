به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاوسط، فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی، در تماس‌های تلفنی جداگانه با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر و «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر برقرار کرد.

در این تماس‌های تلفنی، آخرین تحولات وضعیت جاری، به همراه راه‌های ادامه حمایت از تلاش‌ها با هدف کاهش تنش و پیشبرد راه‌حل‌های دیپلماتیک برای تضمین امنیت و ایمنی آبراه‌های خلیج فارس و دریای سرخ و حفظ امنیت و ثبات منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

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