ونس نگران تشدید درگیری ایران و آمریکا

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سی‌ان‌ان به نقل از منابعی گزارش داد که جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در جلسه‌ای در کاخ سفید در مورد تشدید احتمالی درگیری نظامی با ایران ابراز نگرانی کرده است.

این گزارش حاکی از آن است که جمعه گذشته، در جلسه‌ای با حضور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ونس و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش نگرانی خود را در مورد تشدید احتمالی درگیری ابراز کرد.

کین نیز در این دیدار گفت که گسترش درگیری‌ها، ذخایر مهمات ایالات متحده را بیشتر تخلیه خواهد کرد.

سی‌ان‌ان در رابطه با توقف اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران گفت که کشورهای خلیج فارس از دولت آمریکا درخواست خویشتنداری کردند.

یک منبع به سی‌ان‌ان گفت که ترامپ به طور خصوصی به مذاکره‌کنندگان آمریکایی دستور داده است که به تماس‌ها با تهران ادامه دهند.

پیش از این، ترامپ مدعی شده بود که در حال بررسی از سرگیری خصومت‌های تمام عیار علیه ایران و انجام یک حمله گسترده است.

کمی بعد نیویورک تایمز به نقل از منابع خود گزارش داد که او تصمیم گرفته تشدید درگیری را به تعویق بیندازد.

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