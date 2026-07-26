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گفت‌وگوی وزرای دفاع عربستان و ترکیه در مورد تقویت همکاری

گفت‌وگوی وزرای دفاع عربستان و ترکیه در مورد تقویت همکاری
کد خبر : 1818560
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وزرای دفاع عربستان سعودی و ترکیه درباره تقویت همکاری نظامی و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاوسط،  خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، روزگذشته -شنبه- با یاشار گولر، همتای ترک خود، درباره راه‌های تقویت و توسعه همکاری‌های نظامی و دفاعی بین دو کشور به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

در این تماس، دو طرف تلاش‌های مشترک برای برقراری صلح در منطقه در بحبوحه تحولات جاری را بررسی کردند.

دو وزیر همچنین درباره تعدادی از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کردند.

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