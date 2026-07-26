پشت پرده تصمیم غیرمنتظره ترامپ؛ چرا حمله گسترده به ایران متوقف شد؟

به گزارش ایلنا، روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز فاش کرد نگرانی از کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت و دیگر مهمات پدافندی، یکی از مهم‌ترین دلایل تعویق طرح دولت آمریکا برای تشدید حملات علیه ایران بوده است.

این روزنامه نوشت دونالد ترامپ دست‌کم فعلا برنامه تشدید عملیات نظامی علیه ایران را کنار گذاشته؛ زیرا مقام‌های نظامی آمریکا هشدار داده‌اند که گسترش جنگ می‌تواند ذخایر موشک‌های پاتریوت و سایر مهمات سامانه‌های دفاع هوایی ارتش آمریکا در منطقه را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد.

بر اساس این گزارش، تصمیم ترامپ پس از نشست روز جمعه با مشاوران ارشد و مقام‌های ارشد دولت اتخاذ شد. در این نشست، دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، نسبت به پیامدهای ازسرگیری عملیات گسترده علیه ایران هشدار داد و اعلام کرد ادامه حملات، ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا را به‌شدت کاهش خواهد داد.

نیویورک‌تایمز همچنین گزارش داد بسیاری از نزدیکان ترامپ نیز با اجرای طرح تشدید حملات موافق نبوده‌اند. به نوشته این روزنامه، یکی از مقام‌های آمریکایی اذعان کرده است که حملات نه‌تنها به اهداف موردنظر واشنگتن نرسیده، بلکه به افزایش انسجام داخلی در ایران و تمرکز بیشتر مسئولان این کشور بر مقابله با تهدیدات خارجی منجر شده است.

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