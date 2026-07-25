به گزارش ایلنا به نقل از عربی21، دونالد ترامپ بار دیگر با اظهاراتی درباره بازگشت به کاخ سفید، گمانه‌زنی‌ها درباره نامزدی احتمالی خود در انتخابات ۲۰۲۸ را زنده کرد. آنچه این بار توجه رسانه‌ها را جلب کرد، رونمایی از کلاه معروف قرمز رنگ با شعار «Trump 2028» بود؛ اقدامی که بار دیگر بحث احتمال حضور او در انتخابات آینده را پررنگ کرد.

ترامپ در جمع خبرنگاران گفت قصد دارد «برای چهارمین بار» نامزد ریاست‌جمهوری شود و مدعی شد سه بار در انتخابات پیروز شده و بار دیگر نیز پیروز خواهد شد. او همچنین تأکید کرد که اداره کشور برایش «کار آسانی» است.

این اظهارات با واکنش‌های متفاوتی در آمریکا روبه‌رو شد. برخی چهره‌های دموکرات، از جمله رابرت رایش و فرمانداران ایالت‌های ایلینوی و نیویورک، سخنان ترامپ را مغایر با اصول دموکراسی دانستند. در مقابل، برخی جمهوری‌خواهان از ادامه حضور او در قدرت حمایت کردند، اما شماری دیگر تأکید کردند که این سخنان بیشتر جنبه شوخی دارد.

قانون چه می‌گوید؟

بر اساس متمم بیست‌ودوم قانون اساسی آمریکا، هیچ فردی نمی‌تواند بیش از دو بار به ریاست‌جمهوری انتخاب شود؛ محدودیتی که پس از چهار دوره ریاست‌جمهوری فرانکلین روزولت در سال ۱۹۵۱ به قانون اساسی اضافه شد.

آیا راهی برای بازگشت وجود دارد؟

از نظر تئوریک، دو سناریو مطرح است؛ نخست اینکه ترامپ به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور انتخاب شود و در صورت کناره‌گیری یا ناتوانی رئیس‌جمهور، قدرت را در دست بگیرد؛ هرچند درباره قانونی بودن این مسیر میان حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد.

سناریوی دوم، اصلاح قانون اساسی و حذف محدودیت دو دوره‌ای ریاست‌جمهوری است؛ اقدامی که نیازمند موافقت دو سوم اعضای کنگره و سپس تأیید سه‌چهارم ایالت‌های آمریکا است و به همین دلیل، تحقق آن بسیار بعید ارزیابی می‌شود.

از زمان تصویب قانون اساسی آمریکا در سال ۱۷۸۷ تاکنون، بیش از ۱۱ هزار پیشنهاد اصلاحیه مطرح شده، اما تنها ۲۷ مورد به تصویب نهایی رسیده است.

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