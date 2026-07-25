به گزارش ایلنا، همزمان با انتشار گزارش‌هایی درباره تعویق حمله احتمالی آمریکا به ایران، رسانه‌های آمریکایی و صهیونیستی از ادامه آماده‌باش کامل رژیم اسرائیل و تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها خبر دادند.

پایگاه آمریکایی «آکسیوس» به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد ارتش آمریکا همچنان سناریوهای مختلف برای انجام عملیات احتمالی علیه ایران را بررسی می‌کند، اما دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تاکنون دستور نهایی اجرای این حملات را صادر نکرده است.

به نوشته آکسیوس، ترامپ روز جمعه برخلاف روزهای گذشته که به‌طور مستمر طرح‌های نظامی را بررسی می‌کرد، از صدور مجوز حمله خودداری کرد. این تصمیم، به گفته منابع آگاه، تنها چند ساعت پس از ورود هیأتی از عمان به تهران برای گفت‌وگو درباره تحولات تنگه هرمز اتخاذ شد؛ موضوعی که همزمان با گزارش‌هایی درباره پیشرفت روند مذاکرات همراه بوده است.

در همین حال، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی به نقل از منابع خود مدعی شد تل‌آویو با وجود تغییر رویکرد واشنگتن، هیچ تغییری در سطح آماده‌باش نیروهای خود ایجاد نکرده است. بر اساس این گزارش، ارزیابی نهادهای امنیتی اسرائیل این است که ایران شروط مورد نظر آمریکا برای دستیابی به توافق را نخواهد پذیرفت؛ از همین رو، سطح هشدار و آمادگی نیروهای نظامی همچنان در بالاترین حد باقی مانده است.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز به نقل از یک مقام اسرائیلی مدعی شد تل‌آویو طی شب گذشته خود را برای حمله گسترده آمریکا به ایران آماده کرده بود؛ حمله‌ای که به باور این مقام می‌توانست دامنه درگیری‌ها را به سراسر منطقه گسترش دهد. این مقام همچنین ادعا کرد اسرائیل خود را برای مشارکت در عملیات احتمالی و مقابله با هرگونه پاسخ موشکی ایران نیز آماده کرده بود.

در ادامه این گزارش‌ها، روزنامه «یدیعوت آحارونوت» به نقل از منابع سیاسی نوشت برآورد اولیه در اسرائیل این بود که حمله گسترده آمریکا علیه ایران از شامگاه جمعه آغاز خواهد شد، اما با تغییر تصمیم کاخ سفید، تهران فرصت بیشتری برای ادامه مذاکرات دریافت کرده است.

این روزنامه همچنین مدعی شد قطر و عمان در روزهای اخیر تلاش‌های دیپلماتیک فشرده‌ای را برای ترغیب ایران به انعطاف در مذاکرات انجام داده‌اند تا از وقوع درگیری نظامی جلوگیری شود.

شبکه ۱۲ اسرائیل نیز گزارش داد برخی شرکت‌های هواپیمایی خارجی پروازهای خود به مقصد و از مبدأ سرزمین‌های اشغالی را لغو کرده‌اند؛ اقدامی که این شبکه آن را ناشی از نگرانی نسبت به احتمال تشدید تنش‌های امنیتی ارزیابی کرده است.

در مقابل، یک منبع امنیتی ایرانی در گفت‌وگو با الجزیره اعلام کرد ایران فهرست تازه‌ای از اهداف در سرزمین‌های اشغالی تهیه کرده و در صورت مشارکت اسرائیل در هرگونه حمله آمریکا علیه ایران، این اهداف در اولویت پاسخ تهران قرار خواهند گرفت.

همزمان، دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، اعلام کرد وی روز سه‌شنبه برای دیدار با دونالد ترامپ به واشنگتن سفر خواهد کرد؛ دیداری که انتظار می‌رود تحولات اخیر منطقه و پرونده ایران، از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگوهای دو طرف باشد.

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