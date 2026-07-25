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گزارش وال‌استریت ژورنال درباره تاکتیک جدید موشکی ایران در برابر آمریکا

گزارش وال‌استریت ژورنال درباره تاکتیک جدید موشکی ایران در برابر آمریکا
کد خبر : 1818408
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یک روزنامه آمریکایی به نقل از مقام‌های این کشور نوشت ایران در حملات اخیر خود به پایگاه‌های آمریکا، با استفاده از موشک‌های «خیبرشکن» و تغییر مسیر، سرعت و الگوی پرواز موشک‌ها، تلاش کرده سامانه‌های پدافندی واشنگتن را فریب دهد.

به گزارش ایلنا، روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت که ایران در حملات اخیر خود به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه از موشک‌های بالستیک خیبرشکن استفاده کرده است.

بر اساس این گزارش، این موشک‌ها از زمان ازسرگیری درگیری‌ها در ماه جاری، در حملات ایران به مواضع آمریکا به کار گرفته شده‌اند.

وال‌استریت ژورنال همچنین به نقل از این مقام‌ها مدعی شد ایران برای افزایش احتمال عبور موشک‌ها از سامانه‌های دفاعی آمریکا، از ترکیبی از مسیرهای پروازی، مانورهای مختلف و سرعت‌های متفاوت استفاده می‌کند.

به ادعای این منابع، هدف از این تاکتیک‌ها، ایجاد اختلال در عملکرد سامانه‌های رهگیری و افزایش احتمال عبور موشک‌ها از لایه‌های پدافندی آمریکا است.

 

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