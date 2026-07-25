خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسانه اسرائیلی: ترامپ حمله گسترده به ایران را به تعویق انداخت

رسانه اسرائیلی: ترامپ حمله گسترده به ایران را به تعویق انداخت
کد خبر : 1818407
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه رسمی اسرائیل به نقل از یک مقام در تل‌اویو مدعی شد که آمریکا و اسرائیل برای اجرای یک حمله گسترده علیه ایران آماده شده بودند، اما ترامپ با هدف دادن فرصتی دوباره به روند مذاکرات با تهران، اجرای این عملیات را به تعویق انداخته است.

به گزارش ایلنا، هیئت پخش اسرائیل به نقل از یک مقام این رژیم مدعی شد که تل‌آویو خود را برای مشارکت در یک حمله گسترده آمریکا علیه ایران آماده کرده بود، اما این عملیات در نهایت به تعویق افتاد؛ زیرا دونالد ترامپ تصمیم گرفت فرصت دیگری به مذاکرات با تهران بدهد.

این مقام اسرائیلی مدعی شده است که رئیس‌جمهور آمریکا ترجیح داده پیش از توسل به گزینه نظامی، روند گفت‌وگوها با ایران را ادامه دهد.

ترامپ روز گذشته نیز در اظهاراتی در کاخ سفید با اشاره به مذاکرات با ایران گفت تهران هنوز برای دستیابی به توافق آماده نیست، اما مذاکرات میان دو طرف همچنان ادامه دارد.

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد: «احساس می‌کنم ایران هر روز نسبت به گذشته جدی‌تر می‌شود؛ شاید به دلایلی که کاملاً روشن است.»

وی همچنین با تکرار ادعاهای خود علیه ایران اظهار داشت: «واشنگتن دو گزینه پیش رو دارد؛ یا حملات را ادامه می‌دهیم و توانمندی‌های ایران را از بین می‌بریم، یا به توافق می‌رسیم. در حال حاضر نیز گفت‌وگوها با ایران در جریان است.»

اظهارات اخیر ترامپ در حالی مطرح می‌شود که طی روزهای گذشته گزارش‌های متعددی در رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی درباره بررسی گزینه‌های نظامی علیه ایران منتشر شده است؛ گزارش‌هایی که تاکنون هیچ‌یک با اعلام رسمی از سوی دولت آمریکا درباره تصمیم برای اجرای عملیات نظامی همراه نبوده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل