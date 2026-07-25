رسانه اسرائیلی: ترامپ حمله گسترده به ایران را به تعویق انداخت

به گزارش ایلنا، هیئت پخش اسرائیل به نقل از یک مقام این رژیم مدعی شد که تل‌آویو خود را برای مشارکت در یک حمله گسترده آمریکا علیه ایران آماده کرده بود، اما این عملیات در نهایت به تعویق افتاد؛ زیرا دونالد ترامپ تصمیم گرفت فرصت دیگری به مذاکرات با تهران بدهد.

این مقام اسرائیلی مدعی شده است که رئیس‌جمهور آمریکا ترجیح داده پیش از توسل به گزینه نظامی، روند گفت‌وگوها با ایران را ادامه دهد.

ترامپ روز گذشته نیز در اظهاراتی در کاخ سفید با اشاره به مذاکرات با ایران گفت تهران هنوز برای دستیابی به توافق آماده نیست، اما مذاکرات میان دو طرف همچنان ادامه دارد.

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد: «احساس می‌کنم ایران هر روز نسبت به گذشته جدی‌تر می‌شود؛ شاید به دلایلی که کاملاً روشن است.»

وی همچنین با تکرار ادعاهای خود علیه ایران اظهار داشت: «واشنگتن دو گزینه پیش رو دارد؛ یا حملات را ادامه می‌دهیم و توانمندی‌های ایران را از بین می‌بریم، یا به توافق می‌رسیم. در حال حاضر نیز گفت‌وگوها با ایران در جریان است.»

اظهارات اخیر ترامپ در حالی مطرح می‌شود که طی روزهای گذشته گزارش‌های متعددی در رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی درباره بررسی گزینه‌های نظامی علیه ایران منتشر شده است؛ گزارش‌هایی که تاکنون هیچ‌یک با اعلام رسمی از سوی دولت آمریکا درباره تصمیم برای اجرای عملیات نظامی همراه نبوده‌اند.

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