نیویورکپست مدعی شد:
عملیات ویژه آمریکا برای انتقال ذخایر اورانیوم ایران
همزمان با ادامه بنبست در مذاکرات هستهای، یک رسانه آمریکایی از بررسی سناریوی جدیدی در واشنگتن خبر داده که هدف آن انتقال ذخایر اورانیوم غنیشده ایران از طریق عملیات ویژه زمینی عنوان شده است.
به گزارش ایلنا، روزنامه «نیویورک پست» در گزارشی مدعی شده است که همزمان با بنبست در مذاکرات مربوط به برنامه هستهای ایران، برخی محافل امنیتی و نظامی آمریکا در حال بررسی گزینهای هستند که بر اساس آن، به جای انهدام تأسیسات هستهای ایران از طریق حملات هوایی، ذخایر اورانیوم غنیشده این کشور در قالب یک عملیات ویژه زمینی از داخل ایران خارج شود.
بر اساس این گزارش، جوزف راجرز، معاون مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی آمریکا (CSIS) مدعی شده که گزینه نظامی ممکن است «واقعبینانهترین راه» برای از بین بردن مواد هستهای موجود در ایران باشد و اجرای چنین مأموریتی در صورت عملی شدن، از پیچیدهترین عملیاتهای نظامی تاریخ خواهد بود.
نیویورک پست مینویسد این سناریو صرفا به حضور نیروهای ویژه محدود نمیشود، بلکه به یک عملیات زمینی گسترده با مشارکت هزاران نظامی نیاز دارد؛ عملیاتی که شامل تأمین امنیت تأسیسات هستهای، پاکسازی مواد منفجره و تلههای انفجاری، بازگشایی مسیرهای ورودی و ایجاد حلقه امنیتی برای جلوگیری از هرگونه ضدحمله خواهد بود.
طبق این گزارش، پس از تثبیت شرایط، نیروهای ویژه مأموریت خواهند داشت به محل نگهداری اورانیوم غنیشده دسترسی پیدا کرده و آن را از ایران خارج کنند؛ مرحلهای که از آن بهعنوان خطرناکترین بخش عملیات یاد شده است.
این روزنامه همچنین به نقل از وبسایت «The High Side» مدعی شده نیروهایی از یگان ویژه «SEAL Team 6»، گردان دوم «رنجرز» ارتش آمریکا و همچنین یگان تخصصی مقابله با مواد خطرناک ارتش آمریکا میتوانند در چنین عملیاتی مشارکت داشته باشند.
در ادامه گزارش ادعا شده است که این نیروها احتمالا وظیفه انتقال اورانیوم غنیشده از تأسیساتی مانند فردو و اصفهان به مکانهایی خارج از ایران را بر عهده خواهند داشت.
نیویورک پست در بخش دیگری از گزارش خود مدعی شده است که ایران در ماههای اخیر تدابیر دفاعی اطراف برخی تأسیسات هستهای، بهویژه مجموعه اصفهان، را تقویت کرده و با استقرار نیرو، ایجاد استحکامات و کارگذاری مواد منفجره در برخی تونلها، خود را برای مقابله با هرگونه عملیات احتمالی آماده کرده است.
ریچارد گلدبرگ، از مقامهای پیشین شورای امنیت ملی آمریکا، نیز در این گزارش مدعی شده است که مهمترین چالش چنین عملیاتی، حفظ حضور نیروهای آمریکایی در خاک ایران و تأمین مسیرهای امن خروج خواهد بود.
در بخش دیگری از این گزارش از مکانی موسوم به «کوهکلنگ» نیز بهعنوان یکی از اهداف احتمالی نام برده شده و ادعا شده است که پس از انتقال بخشی از تجهیزات هستهای از نطنز، این مجموعه مورد توجه برنامهریزان نظامی آمریکا قرار گرفته است.
با این حال، نیویورک پست در پایان گزارش خود تصریح میکند که این سناریو صرفا یکی از گزینههای مورد بحث در برخی محافل امنیتی و نظامی آمریکا است و تاکنون هیچ تصمیم رسمی از سوی دولت واشنگتن برای اجرای چنین عملیاتی اعلام نشده است.