خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اردن حملات شهرک نشینان در کرانه باختری اشغالی را محکوم کرد

اردن حملات شهرک نشینان در کرانه باختری اشغالی را محکوم کرد
کد خبر : 1818355
لینک کوتاه کپی شد.

اردن حملات مداوم شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری اشغالی را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، اردن تشدید حملات شهرک‌نشینان صهیونیست علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی پس از به شهادت رسیدن چهار نفر در روزگذشته -جمعه- را محکوم کرد.

وزارت خارجه اردن در بیانیه‌ای در پلتفرم ایکس، بر رد کامل این حملات  توسط شهرک‌نشینان صهیونیست از سوی اردن تاکید کرد.

در این بیانیه آمده است: این حملات، امتداد سیاست‌های افراطی دولت اسرائیل و اقدامات نامشروع آن در کرانه باختری اشغالی است که افراط‌گرایی و خشونت علیه مردم فلسطین را دامن می‌زند و چشم‌انداز دستیابی به صلح بر اساس راه‌حل دو کشور را تضعیف می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل