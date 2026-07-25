اردن حملات شهرک نشینان در کرانه باختری اشغالی را محکوم کرد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، اردن تشدید حملات شهرک‌نشینان صهیونیست علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی پس از به شهادت رسیدن چهار نفر در روزگذشته -جمعه- را محکوم کرد.

وزارت خارجه اردن در بیانیه‌ای در پلتفرم ایکس، بر رد کامل این حملات توسط شهرک‌نشینان صهیونیست از سوی اردن تاکید کرد.

در این بیانیه آمده است: این حملات، امتداد سیاست‌های افراطی دولت اسرائیل و اقدامات نامشروع آن در کرانه باختری اشغالی است که افراط‌گرایی و خشونت علیه مردم فلسطین را دامن می‌زند و چشم‌انداز دستیابی به صلح بر اساس راه‌حل دو کشور را تضعیف می‌کند.

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