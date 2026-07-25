الشیبانی: تجاوزات اسرائیل علیه سوریه تهدیدی مستقیم علیه امنیت منطقه است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر خارجه ‌سوریه اعلام کرد که نقض‌ها و تجاوزات اسرائیل علیه خاک سوریه، تهدیدی مستقیم برای امنیت منطقه به شمار می‌رود.

«اسعد الشیبانی»، وزیر خارجه سوریه امروز -شنبه- در کنفرانس خبری با «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل که به سوریه سفر کرده است، گفت: «ما خواستار عقب‌نشینی اسرائیل از اراضی سوریه و اجرای توافق ‌منع درگیری‌ هستیم.»

الشیبانی گفت: «سوریه الگویی از آرامش راهبردی و پایبندی به صلح ارائه می‌دهد.»

گوترش نیز طی این نشست گفت: «نقض اراضی سوریه غیرقابل قبول است و باید متوقف شود.»

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