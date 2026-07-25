مقام سازمان ملل: تحریم تسلیحاتی و تجاری اسرائیل باید فوراً اجرا شود
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین با تأکید بر لزوم تحریم فوری تسلیحاتی و تجاری رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که خشونتها در کرانه باختری تنها محدود به مقامات ارشد نیست و غیرنظامیان و نظامیان اسرائیلی نیز در حملات علیه فلسطینیان مشارکت دارند.
به گزارش الشروق، گزارشگر ویژه سازمان ملل خواهان توقف بیدرنگ مبادلات تسلیحاتی و تجاری با رژیم صهیونیستی شد و نسبت به ابعاد گسترده جنایات علیه غیرنظامیان در کرانه باختری هشدار داد.
«فرانچسکا آلبانیز»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمینهای فلسطینی، بر ضرورت تحریم تسلیحاتی اسرائیل و قطع فوری تمامی روابط تجاری با این رژیم تأکید کرد.
وی با انتشار پیامی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «در حالی که نوار غزه زیر آتش بمبارانها قرار دارد، کشتار غیرنظامیان بیدفاع در سراسر کرانه باختری نیز در جریان است.»
وی در ادامه افزود: «غیرنظامیان و نظامیان اسرائیلی در حملات مناطق مختلف کرانه باختری دست دارند و این مسئله تنها به نتانیاهو یا چند عنصر فاسد محدود نمیشود.»