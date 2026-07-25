خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مقام سازمان ملل: تحریم تسلیحاتی و تجاری اسرائیل باید فوراً اجرا شود

مقام سازمان ملل: تحریم تسلیحاتی و تجاری اسرائیل باید فوراً اجرا شود
کد خبر : 1818342
لینک کوتاه کپی شد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین با تأکید بر لزوم تحریم فوری تسلیحاتی و تجاری رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که خشونت‌ها در کرانه باختری تنها محدود به مقامات ارشد نیست و غیرنظامیان و نظامیان اسرائیلی نیز در حملات علیه فلسطینیان مشارکت دارند.

به گزارش الشروق، گزارشگر ویژه سازمان ملل خواهان توقف بی‌درنگ مبادلات تسلیحاتی و تجاری با رژیم صهیونیستی شد و نسبت به ابعاد گسترده جنایات علیه غیرنظامیان در کرانه باختری هشدار داد.

«فرانچسکا آلبانیز»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های فلسطینی، بر ضرورت تحریم تسلیحاتی اسرائیل و قطع فوری تمامی روابط تجاری با این رژیم تأکید کرد.

وی با انتشار پیامی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «در حالی که نوار غزه زیر آتش بمباران‌ها قرار دارد، کشتار غیرنظامیان بی‌دفاع در سراسر کرانه باختری نیز در جریان است.»

وی در ادامه افزود: «غیرنظامیان و نظامیان اسرائیلی در حملات مناطق مختلف کرانه باختری دست دارند و این مسئله تنها به نتانیاهو یا چند عنصر فاسد محدود نمی‌شود.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل