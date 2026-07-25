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ادعای زلنسکی: شناورهای مرتبط با ایران را هدف قرار دادیم

ادعای زلنسکی: شناورهای مرتبط با ایران را هدف قرار دادیم
کد خبر : 1818328
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رئیس‌جمهور اوکراین ادعا کرد که نیروهای این کشور یک ناو جنگی روسیه و شناورهای مورد استفاده برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران را در دریای خزر هدف قرار دادند.

رئیس‌جمهور اوکراین ادعا کرد که نیروهای این کشور یک ناو جنگی روسیه و شناورهای مورد استفاده برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران را در دریای خزر هدف قرار دادند.

«ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین، ‌ادعا کرد که نیروهای دفاعی این کشور مجموعه‌ای گسترده از حملات پهپادی را علیه زیرساخت‌های نظامی، دریایی و لجستیکی روسیه در فواصلی تا ۱۲۰۰ کیلومتر دورتر از مرز انجام داده‌اند. 

زلنسکی در بیانیه‌ای که در کانال تلگرام خود منتشر کرد، جزئیات عملیات‌های شبانه را تشریح کرد و گفت نیروهای اوکراینی یک واحد تولیدی در شهر کیروف که قطعات سامانه‌های تسلیحاتی روسیه را تولید می‌کند، یک پالایشگاه نفت در تیومن، یک مرکز لجستیکی در یکاترینبورگ و یک انبار سوخت و روان‌کارها در روستوف-نا-دونو را هدف قرار داده‌اند. 

 

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