بازداشت ۶۶ فلسطینی در کرانه باختری اشغالی
نیروهای رژیم صهیونیستی در یورشها به سراسر کرانه باختری اشغالی، دستکم ۶۶ فلسطینی را بازداشت کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نیروهای اشغالگر اسرائیلی در جریان یورشهای شبانه و بامدادی در سراسر کرانه باختری اشغالی، دستکم ۶۶ فلسطینی را دستگیر کردهاند.
به گزارش خبرگزاری وفا، بزرگترین یورش در جنوب نابلس، رخ داد که در آن ۳۰ فلسطینی دستگیر شدند.
همچنین چهار نفر در استان رامالله، پنج نفر در جنین، هشت نفر در منطقه الخلیل، سه نفر در بیتلحم و پنج نفر در استان طولکرم دستگیر شدند.
پلیس رژیم صهیونیستی همچنین به شهر العیزاریه در جنوب شرقی قدس شرقی اشغالی، یورش برد و یک نفر از ساکنان آن بازداشت شد.