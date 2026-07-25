به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه در منطقه کردستان در شمال عراق، علیرغم ادامه فعالیت حریم هوایی و ترافیک هوایی عراق، شاهد موجی از لغو پروازها توسط شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی بوده‌اند.

داده‌های فرودگاه نشان می‌دهد که در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴ پرواز به مقصد فرودگاه بین‌المللی اربیل و دو پرواز به مقصد فرودگاه بین‌المللی جلال طالبانی در سلیمانیه لغو شده است.

در مقابل، شرکت هواپیمایی فلای اربیل تأیید کرد که فعالیت‌هایش طبق برنامه ادامه دارد. لوند میموندی، مدیرعامل این شرکت، اظهار داشت که پروازها به موقع انجام می‌شوند و فرود می‌آیند و خاطرنشان کرد که هواپیماهای این شرکت طبق برنامه به فرودگاه اربیل می‌رسند و تمام پروازهای برنامه‌ریزی شده در طول روز انجام می‌شوند.

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