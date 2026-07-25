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دبیر کل کتائب سیدالشهداء عراق:

یمنی‌ها حق دارند تنگه باب المندب را ببندند

یمنی‌ها حق دارند تنگه باب المندب را ببندند
کد خبر : 1818287
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دبیر کل کتائب سیدالشهداء عراق گفت که در صورت ادامه محاصره یمن، انصارالله حق دارد تنگه هرمز را ببندد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، الو علا الولائی، دبیر کل کتائب سید الشهدای عراق، گفت که مردم یمن حق دارند در صورت ادامه محاصره، تنگه هرمز را ببندند.

خبرگزاری کردی روداو گزارش داد که الولائی، اواخر روزگذشته -جمعه- در بیانیه‌ای گفت: فلسفه بازدارندگی منحصر به سلاح‌های هسته‌ای نیست، مردم مقاومت موقعیت جغرافیایی دارند که آنها را به طور منحصر به فردی قادر به تاثیرگذاری بر مسیرهای تجارت جهانی می‌کند.

وی با دفاع از تهدیدات دریایی انصارلله در برابر محاصره یمن به رهبری عربستان سعودی که از سال ۲۰۱۵ برقرار است، گفت که یمنی‌ها حق دارند در صورت بسته شدن درهای زندگی، تنگه (باب المندب) را ببندند.

وی افزود: درهای محاصره یمن را باز کنید و تنگه برای شما باز خواهد شد. اما اگر آنها را تحت فشار قرار دهید، تنگه شما را تحت فشار قرار خواهد داد.

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