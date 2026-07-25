به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر در چارچوب رایزنی مستمر درباره تحولات اوضاع منطقه‌ای و تلاش‌های جاری برای کاهش تشدید تنش و بازگرداندن امنیت و ثبات در منطقه تلفنی با «بدر البوسعیدی»، وزیر خارجه عمان گفت‌وگو کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، در این تماس تلفنی درباره تلاش‌های جاری برای پیشبرد روند آرام‌سازی اوضاع و کاهش تنش رایزنی شد و عبدالعاطی بر اهمیت توقف فوری تمامی اعمال نظامی و تنش‌زا و اولویت دادن به راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک که به مهار تنش‌های فزاینده کمک و از گسترش دامنه درگیری جلوگیری می‌کند و موجب تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای می‌شود و ملت‌های منطقه را از تشدید تنش و پیامدهای آن دور نگه می‌دارد، تاکید کرد.

وی همچنین به اهمیت حفظات از آزادی دریانوردی در تنگه هرمز و دریای سرخ به عنوان رکنی اساسی برای امنیت و ثبات منطقه‌ای و حفاظت از تجارت بین‌المللی و زنجیره‌های تامین جهانی اشاره کرد و جلوگیری از هرگونه اقداماتی که امنیت خطوط کشتیرانی را تهدید یا آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد و منافع تمامی کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی را حفظ می‌کند، تاکید کرد.

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