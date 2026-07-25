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گفت‌وگوی وزرای خارجه مصر و عمان

گفت‌وگوی وزرای خارجه مصر و عمان
کد خبر : 1818259
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وزیر خارجه مصر در تماس تلفنی با همتای عمانی خود گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر در چارچوب رایزنی مستمر درباره تحولات اوضاع منطقه‌ای و تلاش‌های جاری برای کاهش تشدید تنش و بازگرداندن امنیت و ثبات در منطقه تلفنی با «بدر البوسعیدی»، وزیر خارجه عمان گفت‌وگو کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، در این تماس تلفنی درباره تلاش‌های جاری برای پیشبرد روند آرام‌سازی اوضاع و کاهش تنش رایزنی شد و عبدالعاطی بر اهمیت توقف فوری تمامی اعمال نظامی و تنش‌زا و اولویت دادن به راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک که به مهار تنش‌های فزاینده کمک و از گسترش دامنه درگیری جلوگیری می‌کند و موجب تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای می‌شود و ملت‌های منطقه را از تشدید تنش و پیامدهای آن دور نگه می‌دارد، تاکید کرد.

وی همچنین به اهمیت حفظات از آزادی دریانوردی در تنگه هرمز و دریای سرخ به عنوان رکنی اساسی برای امنیت و ثبات منطقه‌ای و حفاظت از تجارت بین‌المللی و زنجیره‌های تامین جهانی اشاره کرد و جلوگیری از هرگونه اقداماتی که امنیت خطوط کشتیرانی را تهدید یا آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد و منافع تمامی کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی را حفظ می‌کند، تاکید کرد.

 

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