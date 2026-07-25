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شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۱۷ نفر رسید

شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۱۷ نفر رسید
کد خبر : 1818190
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وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که ۶ شهید دیگر در دو روز گذشته به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت غزه امروز -شنبه- اعلام کرد که ۶ شهید  و ۳۷ زخمی طی دو روز گذشته به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند.

این وزارتخانه اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر گذشته تاکنون ۱ هزار و ۱۹۱ نفر به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۸۵۳ نفر زخمی شدند.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت غزه، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در نتیجه جنایت رژیم صهیونیستی، ۷۳ هزار و ۳۱۷ تن  به شهادت رسیده و ۱۷۳ هزار و ۸۶۱ نفر نیز مجروح شدند.

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