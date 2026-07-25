به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مقامات منطقه‌ای در هند روزگذشته -جمعه- اعلام کردند که در شبانه‌روز گذشته چهارده مورد مرگ جدید بر اثر سیلی که از اوایل این ماه در ایالت آسام در شمال شرقی هند آغاز شد، گزارش شده است.

اداره مدیریت بحران ایالت اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان به ۶۱ نفر رسیده است.

هیمانتا بیسوا سارما، سروزیر آسام، گفت که وضعیت همچنان وخیم است و نزدیک به ۱.۱ میلیون نفر در بیش از ۲ هزار روستا تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.

وی افزود که سطح آب رودخانه‌ها هنوز بالاتر از سطح خطر یا نزدیک به آن است و به تیم‌ها دستور داده شده است که هوشیار باشند.

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