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وزارت دفاع روسیه: کنترل دو شهرک در خارکیف را به دست گرفتیم

وزارت دفاع روسیه: کنترل دو شهرک در خارکیف را به دست گرفتیم
کد خبر : 1817938
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مسکو اعلام کرد نیروهای روسیه در جریان عملیات هفته گذشته، دو شهرک دیگر در استان خارکیف را تصرف کرده و همزمان با ادامه پیشروی در دونتسک، تأسیسات و مراکز پشتیبانی ارتش اوکراین را در چند بندر هدف حملات دوربرد قرار داده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، وزارت دفاع روسیه، امروز- جمعه- اعلام کرد نیروهای گروه عملیاتی «شمال» موفق شده‌اند کنترل دو شهرک «زاخارووکا» و «ایواشکینو» در استان خارکیف را به دست بگیرند.

در گزارش هفتگی این وزارتخانه آمده است که ارتش روسیه در فاصله ۱۸ تا ۲۴ ژوئیه، مجموعه‌ای از حملات دوربرد با استفاده از موشک‌های دقیق و پهپادها انجام داده و مراکز پشتیبانی و تدارکاتی ارتش اوکراین را در چند بندر مهم این کشور هدف قرار داده است.

به ادعای مسکو، بنادر اودسا، چورنومورسک، یوژنی، ایزمائیل و میکولائیف از جمله اهداف این حملات بوده‌اند؛ مراکزی که به گفته روسیه برای تخلیه محموله‌های نظامی، نگهداری تجهیزات و ذخیره سوخت مورد استفاده نیروهای اوکراینی قرار می‌گرفتند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد نیروهای این کشور طی هفته گذشته دو شهرک دیگر در استان خارکیف را نیز تصرف کرده و در جریان این عملیات، ارتش اوکراین متحمل تلفات و خسارات سنگینی شده است.

این وزارتخانه در ادامه از بهبود مواضع نیروهای گروه عملیاتی «جنوب» در بخش‌هایی از خط مقدم در دونتسک خبر داد و مدعی شد در این محور نیز شمار زیادی از نیروها و تجهیزات ارتش اوکراین منهدم شده‌اند.

به گفته مسکو، نیروهای گروه «مرکز» نیز با ادامه عملیات خود، کنترل شهرک «لنین» و شهر «بیلیتسکویه» در دونتسک را به دست گرفته‌اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که در جریان نبردهای هفته گذشته، ارتش اوکراین در محورهای مختلف هزاران نیروی نظامی و ده‌ها دستگاه خودروی زرهی، سامانه توپخانه‌ای و تجهیزات جنگ الکترونیک را از دست داده است.

 

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