پشت پرده «شکارچی دختران» اپستین؛ مردی که مرگ، او را از دادگاه نجات داد
لید: دانیال سیاد، استعدادیاب صنعت مد و یکی از متهمان جنجالی پرونده جفری اپستین، در حالی پیش از بازجویی رسمی جان باخت که تحقیقات، او را به نقشآفرینی در جذب زنان جوان برای شبکه سوءاستفاده جنسی اپستین مرتبط میدانست.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، سالها نام دانیال سیاد در حاشیه دنیای مد و مدلینگ مطرح بود، اما بعدها مشخص شد او یکی از چهرههایی است که نامش بارها در پرونده جنجالی جفری اپستین، سرمایهدار آمریکایی متهم به ایجاد شبکه گسترده سوءاستفاده جنسی، تکرار شده است.
سیاد، مدیر برنامه و استعدادیاب فرانسوی-سوئدی صنعت مد، در حالی در ژوئیه ۲۰۲۶ درگذشت که هرگز فرصت نیافت در برابر بازرسان یا دادگاه درباره اتهاماتی که علیه او مطرح شده بود، پاسخگو باشد. با مرگ او، تعقیب قضایی متوقف شد، اما ابهامها درباره نقش واقعیاش در شبکه اپستین همچنان باقی ماند.
او ۶۹ سال داشت و تابعیت فرانسه و سوئد را در اختیار داشت. فعالیت حرفهایاش در آژانسهای مدلینگ، ارتباط گستردهای با فعالان صنعت مد برایش ایجاد کرده بود؛ ارتباطاتی که به گفته شاکیان، بعدها به ابزاری برای شناسایی و جذب دختران جوان تبدیل شد.
بر اساس شکایت چندین زن، سیاد با نزدیک شدن به دخترانی که رؤیای ورود به دنیای مدلینگ را در سر داشتند، به آنها وعده همکاری با برندهای معتبر، حضور در نمایشهای مد و فرصت فعالیت در آمریکا میداد. او سپس از یک سرمایهدار آمریکایی بانفوذ سخن میگفت که میتواند مسیر حرفهای آنها را هموار کند؛ فردی که بعدها مشخص میشد جفری اپستین است.
یکی از شاکیان که با نام مستعار «مالیکا» شناخته میشود، گفته است سیاد در سال ۲۰۱۳ او را در پاریس جذب کرد و از همین طریق با اپستین آشنا شد. زن دیگری نیز که با نام «ماری» معرفی شده، روایت کرده است پیشنهاد مشابهی دریافت کرده، اما به دلیل مشکوک شدن به رفتار سیاد، از ادامه همکاری منصرف شده است.
اگرچه تحقیقات نشان نداده بود که سیاد عضو رسمی شبکه اپستین بوده، اما بازرسان او را به ایفای نقش واسطه و جذب زنان جوان برای این شبکه مظنون میدانستند؛ نقشی که در برخی رسانهها از آن با عنوان «شکارچی دختران» یاد شده است.
دامنه اتهامات علیه او پس از انتشار اسناد مربوط به پرونده اپستین از سوی وزارت دادگستری آمریکا در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ گستردهتر شد. در این اسناد، نام سیاد بیش از دو هزار بار آمده بود؛ موضوعی که باعث شد زنان بیشتری علیه او شکایت کنند و اتهاماتی از جمله تجاوز جنسی، قاچاق انسان و سوءاستفاده از زنان را مطرح کنند.
در میان این شاکیان، ایبا کارلسون، مدل سابق سوئدی، مدعی شده است سیاد در سال ۱۹۹۰ و زمانی که تنها ۲۰ سال داشت، به او تجاوز کرده است. زنان دیگری نیز روایتهایی مشابه ارائه کرده و گفتهاند او با سوءاستفاده از موقعیت خود در صنعت مد، دختران جوان را با وعده موفقیت حرفهای به دام میانداخت.
با وجود آنکه پلیس فرانسه از سال ۲۰۲۲ از نام و نقش احتمالی سیاد در این پرونده اطلاع داشت، او هیچگاه برای بازجویی رسمی احضار نشد. دادستانی پاریس بعدها اعلام کرد که هرچند او تحت نظر بوده، اما شواهد موجود در آن مقطع برای بازداشت یا طرح اتهام رسمی کافی نبوده است.
این توضیح نتوانست منتقدان را قانع کند. وکلای قربانیان دستگاه قضایی فرانسه را به تعلل در رسیدگی به پرونده متهم کردند و معتقد بودند اگر تحقیقات با سرعت بیشتری پیش میرفت، امکان پاسخگویی سیاد در دادگاه وجود داشت.
در مقابل، وکیل مدافع او تأکید میکرد که هیچ اتهام رسمی علیه موکلش مطرح نشده و او خود خواهان حضور در برابر بازرسان بوده است.
در نهایت، دانیال سیاد در ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶ در منزلش در حومه پاریس جان باخت. بر اساس قوانین فرانسه، با مرگ متهم، روند تعقیب کیفری متوقف میشود و به همین دلیل پرونده قضایی او نیز بسته شد.
با این حال، تحقیقات درباره شاخه فرانسوی شبکه جفری اپستین همچنان ادامه دارد. مقامهای قضایی در حال بررسی نقش دیگر افراد مرتبط با این پرونده، گفتوگو با شاهدان و بررسی حجم گستردهای از اسناد منتشرشده در آمریکا هستند تا ابعاد فعالیت این شبکه در فرانسه را روشن کنند.
مرگ دانیال سیاد اگرچه مانع از برگزاری دادگاه و روشن شدن بسیاری از ابهامات شد، اما پرونده او همچنان یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای تحقیقات مربوط به شبکه جفری اپستین به شمار میرود و پرسشهای بیپاسخ درباره نقش او همچنان باقی است.