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انصارالله: قصد بستن تنگه باب‌المندب را نداریم؛ محدودیت دریایی فقط عربستان را هدف قرار می‌دهد

انصارالله: قصد بستن تنگه باب‌المندب را نداریم؛ محدودیت دریایی فقط عربستان را هدف قرار می‌دهد
کد خبر : 1817932
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سخنگو و رئیس هیئت مذاکره‌کننده جنبش انصارالله یمن تأکید کرد که ممنوعیت تردد دریایی اعلام‌شده از سوی این جنبش، صرفا کشتی‌های مرتبط با عربستان را هدف قرار می‌دهد و به معنای بستن تنگه راهبردی باب‌المندب نیست.

به گزارش ایلنا، محمد عبدالسلام، سخنگو و رئیس هیئت مذاکره‌کننده جنبش انصارالله یمن، امروز- جمعه- اعلام کرد که محدودیت دریایی اعمال‌شده از سوی این جنبش، با هدف مسدود کردن تنگه راهبردی باب‌المندب نیست و تنها عربستان سعودی را در بر می‌گیرد.

عبدالسلام در پیامی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، گفت: «برخلاف آنچه برخی مطرح می‌کنند، هیچ تصمیمی برای بستن تنگه باب‌المندب وجود ندارد.»

این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که انصارالله یمن از حمله به دو نفتکش سعودی در دریای سرخ خبر داده بود.

 

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