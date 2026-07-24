به گزارش ایلنا، محمد عبدالسلام، سخنگو و رئیس هیئت مذاکره‌کننده جنبش انصارالله یمن، امروز- جمعه- اعلام کرد که محدودیت دریایی اعمال‌شده از سوی این جنبش، با هدف مسدود کردن تنگه راهبردی باب‌المندب نیست و تنها عربستان سعودی را در بر می‌گیرد.

عبدالسلام در پیامی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، گفت: «برخلاف آنچه برخی مطرح می‌کنند، هیچ تصمیمی برای بستن تنگه باب‌المندب وجود ندارد.»

این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که انصارالله یمن از حمله به دو نفتکش سعودی در دریای سرخ خبر داده بود.

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