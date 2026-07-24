آمریکا در پی کشاندن کشورهای عربی به تقابل با ایران است/ ابتکار فوری قطر برای جلوگیری از جنگ

به گزارش ایلنا، روزنامه فرامنطقه‌ای «رای الیوم» در گزارشی اختصاصی مدعی شد که طی ساعات اخیر، تحرکات گسترده‌ای در پشت‌پرده دیپلماسی منطقه برای جلوگیری از آغاز دور تازه‌ای از درگیری‌ها علیه ایران آغاز شده است.

به نوشته این رسانه، قطر با حمایت اردن و همراهی پاکستان، ابتکاری اضطراری را برای برقراری یک آتش‌بس ۱۰ روزه و جلوگیری از وقوع جنگی فراگیر ارائه کرده و دیپلماسی اردن نیز به‌صورت فشرده در حال رایزنی با طرف‌های مختلف برای پیشبرد این طرح است.

رأی الیوم همچنین نوشت که همزمان، دولت آمریکا با انتقال شمار قابل توجهی از نیروهای ویژه خود از اروپا به کشورهای همجوار ایران، در حال آماده‌سازی شرایط برای تحولات احتمالی در منطقه است.

این گزارش با استناد به منابع اردنی ادعا می‌کند که امان در تماس‌های خود با واشنگتن تلاش دارد مانع از تحقق خواسته‌های بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل برای ازسرگیری جنگ شود. همچنین اردن و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حال رایزنی درباره پیامدهای هرگونه تشدید درگیری و تأثیر آن بر امنیت منطقه هستند.

رأی الیوم در ادامه افزود که در محافل کاخ سفید، این روایت در حال تقویت است که افزایش فشار بر کشورهای هم‌پیمان آمریکا در منطقه می‌تواند آن‌ها را به سمت همراهی با واشنگتن در تقابل با ایران سوق دهد.

این رسانه همچنین به بیانیه اخیر برخی کشورهای عربی درباره درخواست از شورای امنیت برای مداخله در برابر آنچه «تجاوزات ایران» خوانده شده، اشاره کرده و مدعی است که این اقدام می‌تواند مقدمه‌ای برای مشروعیت‌بخشی به هرگونه اقدام نظامی احتمالی علیه تهران باشد.

با این حال، رأی الیوم تأکید کرد که بخش قابل توجهی از کشورهای عربی، به‌ویژه قطر، اردن و عربستان، همچنان از راهکارهای دیپلماتیک حمایت کرده و تلاش می‌کنند از تبدیل تنش‌های کنونی به جنگی تمام‌عیار جلوگیری کنند.

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