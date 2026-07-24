ترامپ روسیه و چین را درباره همکاری تسلیحاتی با ایران تهدید کرد
دونالد ترامپ با اشاره به اینکه چین و روسیه در فروش سلاح به ایران مشارکت ندارند، هشدار داد هرگونه همکاری تسلیحاتی این دو کشور با تهران با واکنش و تبعات سنگینی برای آنها همراه خواهد شد.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مدعی شد که شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، در جریان آخرین دیدارشان در پکن به او اطمینان داده است که تحت هیچ شرایطی به ایران سلاح نخواهد فروخت.
ترامپ با بیان اینکه این تعهد شامل شرکتهای چینی نیز میشود، گفت: «با توجه به نوع روابطی که با رئیسجمهور چین دارم، حرف او را باور میکنم. علاوه بر این، من نیز خدمات بزرگی به او ارائه میدهم.»
وی همچنین ادعا کرد که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه نیز با وجود تداوم جنگ اوکراین، به او گفته است که مسکو قصد فروش سلاح به ایران را ندارد.
ترامپ در ادامه با اشاره به کمکهای نظامی آمریکا به اوکراین گفت: «من مستقیما به اوکراین سلاح نمیفروشم، بلکه این تسلیحات را در اختیار کشورهای عضو ناتو قرار میدهیم و آنها هزینه آن را بهطور کامل پرداخت میکنند. پس از آن نیز اطلاعی ندارم که این سلاحها چگونه توزیع میشوند.»
رئیسجمهور آمریکا در پایان مدعی شد که چین و روسیه، برخلاف برخی گمانهزنیها، در تجهیز نظامی ایران نقشی ندارند و هشدار داد اگر چنین اقدامی انجام دهند، با پیامدهای سنگینی روبهرو خواهند شد و این موضوع به هیچ وجه به نفع آنها نخواهد بود.