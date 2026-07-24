به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» نوشت: دفتر نخست‌وزیر اسرائیل، امروز- جمعه- اعلام کرد بنیامین نتانیاهو به دعوت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هفته آینده عازم واشنگتن خواهد شد.

بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی دفتر نخست‌وزیر اسرائیل، نتانیاهو روز دوشنبه وارد آمریکا می‌شود و قرار است روز سه‌شنبه در کاخ سفید با ترامپ دیدار کند. همچنین در برنامه سفر وی، حضور در مراسم تشییع لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه و از حامیان شناخته‌شده رژیم صهیونیستی، پیش‌بینی شده است.

در این بیانیه همچنین آمده که برخلاف برخی سفرهای گذشته، خبرنگاران اجازه همراهی نتانیاهو در هواپیمای اختصاصی «بال صهیون» را نخواهند داشت.

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که طی روزهای اخیر، احتمال حضور نتانیاهو در آمریکا به موضوعی بحث‌برانگیز در فضای سیاسی این کشور تبدیل شده است. «زهران ممدانی» شهردار دموکرات نیویورک پیش‌تر اعلام کرده بود در صورت سفر نتانیاهو به این شهر، به تعهدات قانونی مرتبط با حکم بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی پایبند خواهد بود.

در واکنش به این موضع، دونالد ترامپ تأکید کرد که نتانیاهو «به هیچ وجه» در مدت حضورش در ایالات متحده بازداشت نخواهد شد؛ اظهاراتی که بار دیگر حمایت قاطع واشنگتن از نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را برجسته کرد.

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