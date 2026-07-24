آمریکا سفیر مالزی را احضار کرد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رسانه‌های دولتی به نقل از وزیر امور خارجه مالزی گزارش دادند که وزارت امور خارجه آمریکا، سفیر مالزی در ایالات متحده را برای توضیح موضع کوالالامپور در قبال اسرائیل احضار کرده است.

وزیر امور خارجه مالزی گفت که سفیر این کشور به وزارت امور خارجه گفته است که سیاست دیرینه مالزی مبنی بر عدم به رسمیت شناختن اسرائیل، سیاست جدیدی نیست.

وق افزود که این همیشه سیاست مالزی بوده است.

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