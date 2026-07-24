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زخمی شدن سه فلسطینی در حمله شهرک‌نشینان اسرائیلی

زخمی شدن سه فلسطینی در حمله شهرک‌نشینان اسرائیلی
کد خبر : 1817748
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سه فلسطینی در حمله شهرک‌نشینان اسرائیلی در نزدیکی نابلس زخمی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سه فلسطینی در حمله شهرک‌نشینان اسرائیلی در نزدیکی نابلس زخمی شدند.

خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داد که سه فلسطینی در جریان حمله شهرک‌نشینان اسرائیلی به خانه‌هایی در شهر تیل، در جنوب غربی نابلس، با گلوله‌های جنگی زخمی شدند.

به گزارش وفا، منابع امنیتی گفتند که شهرک‌نشینان به خانه‌های این شهر حمله کرده و به سمت آنها گلوله‌های جنگی شلیک کردند که منجر به زخمی شدن سه نفر از ناحیه شکم، ران و سر شد.

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