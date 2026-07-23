ترامپ:
توافق هستهای با عربستان مشروط به پیوستن این کشور به پیمان ابراهیم است
رئیس جمهور ایالات متحده گفت که توافق هستهای با عربستان سعودی مشروط به پیوستن این کشور پیوستن این کشور به پیمان ابراهیم است.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، با انتشار پیامی در پلتفرم تروث سوشال، شرط توافق هستهای با عربستان سعودی را عادیسازی روابط ریاض با رژیم صهیونیستی دانست.
ترامپ نوشت: توافق هستهای غیرنظامی (هیچگونه غنیسازی مواد انجام نخواهد شد) که میان وزارت انرژی ایالات متحده و عربستان سعودی در حال انجام است و صرفا به استفادههای غیرنظامی مربوط میشود، مشابه آنچه ایران و امارات متحده عربی و دیگران هماکنون دارند، تایید خواهد شد، اما کاملا مشروط به پیوستن عربستان سعودی به توافقنامههای ابراهیم است.
وی افزود: ایالات متحده با تاسیسات هستهای غیرنظامی (بدون غنیسازی) مخالفتی ندارد.